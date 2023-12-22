En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı

Burçlar, bazı yönleriyle diğerlerinden daha farklıdır. Kimi burç duygusal, kimi asabi, kimi titiz, kimi depresyona daha meyilli olması ile bilinir. Bu kez de aldatmaya en meyilli burçlar açıklandı.
Liste şöyleydi:
İlk sırada ilgiyi çok seven Aslan burcu yer aldı.
Hareketli yapılarıyla durduğu yerde duramayan ve sabit bir kişiyle dayanamayan Koç burçları ikinci sırada yer aldı.
Her şeyden çabuk sıkılmaları ile bilinen İkizler burçları ise listede üçüncü sırada yer aldı.
4- Yay burcu oldu.
5- Boğa burcu oldu.
6- Yengeç burcu oldu.
7- Balık burcu oldu.
8- Oğlak burcu oldu.
9- Kova burcu oldu.
10- Akrep burcu oldu.
11- Terazi burcu oldu.
12- En sadık burç ise Başak burcu seçildi.