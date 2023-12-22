En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı

En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı
Kaynak: Haber Merkezi
Bazı burçlar karşısındaki kişiye sadık olamayabiliyor. Aldatmaya en meyilli burçlar ise şöyle sıralanıyor.
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En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı 1

Burçlar, bazı yönleriyle diğerlerinden daha farklıdır. Kimi burç duygusal, kimi asabi, kimi titiz, kimi depresyona daha meyilli olması ile bilinir. Bu kez de aldatmaya en meyilli burçlar açıklandı.

Liste şöyleydi:

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En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı 2

İlk sırada ilgiyi çok seven Aslan burcu yer aldı.

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En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı 3

Hareketli yapılarıyla durduğu yerde duramayan ve sabit bir kişiyle dayanamayan Koç burçları ikinci sırada yer aldı.

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En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı 4

Her şeyden çabuk sıkılmaları ile bilinen İkizler burçları ise listede üçüncü sırada yer aldı.

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En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı 5

4- Yay burcu oldu.

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En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı 6

5- Boğa burcu oldu.

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En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı 7

6- Yengeç burcu oldu.

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En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı 8

7- Balık burcu oldu.

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En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı 9

8- Oğlak burcu oldu.

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En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı 10

9- Kova burcu oldu.

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En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı 11

10- Akrep burcu oldu.

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En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı 12

11- Terazi burcu oldu.

13/13
En çok aldatan burçlar belli oldu. Zirvedeki burç şaşırttı 13

12- En sadık burç ise Başak burcu seçildi.

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