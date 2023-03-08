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En çok hangi çay tüketiliyor

Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan, kış aylarında en çok tüketilen çayı açıkladı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 06:03
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En çok hangi çay içiliyor

En çok hangi çay tüketiliyor
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Ayhan Ercan yaptığı açıklamada, geçmişte insanların nezle ve gribe yakalandıktan sonra aktarların yolunu tuttuğunu ancak şimdi toplumda ‘kış çayına’ yönelik algının değiştiğini söyledi. Bitkilerin şifasından faydalanmak isteyen insanların artık havalar soğuyunca aktarların yolunu tuttuğunu belirten Ercan, “İnsanlar artık hastalanmadan önce önlem olarak kış çaylarına yöneliyor. Zencefil, ıhlamur, adaçayı, havlıcan, ekinezya ve meyan kökü havaların soğumasıyla kış hastalıklarına karşı koruyucu olarak kullanılıyor. Bu ürünlerin hastalığın nekahat sürecini de kısalttığı biliniyor.’ diye konuştu.

Soğuk algınlığına karşı tek bitkinin yanı sıra birkaç bitkiden oluşan karışım çaylarının da kullanıldığını aktaran Ercan, son aylarda pekmez, bal ve propolisin de bu karışımlara eklendiğinin altını çizdi.

HANGİ ÇAY İLGİ GÖRÜYOR

Ihlamurun cep yakan fiyatı nedeniyle insanların dörtte bir fiyatına adaçayını ‘kış çayı’ olarak tercih ettiğini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu:

“Adaçayı ve ıhlamur tüketim miktarı arasındaki makas daralıyor. Geçtiğimiz yıllarda insanlar 1 kilo adaçayı alıyorsa 10 kilo ıhlamur alıyordu. Şimdi ıhlamur 5 kilo satılıyorsa adaçayı 4 kilo satılıyor. Vatandaşlarımız, adaçayını mikrop kırıcı özelliği ve uygun fiyatı nedeniyle istiyor. Bu kışın yıldızı adaçayı diyebiliriz.”

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