En çok kazandıran yatırım araçları ortaya çıktı

Milyonlarca kişinin her ay aldığı yatırırım araçlarından borsa, altın ve dolarda bu hafta en çok hangisinin kazandırdığı ortaya çıktı.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 17,24 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 9,50 ile Aksa Akrilik, yüzde 9,10 ile Sasa Polyester şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 366 milyar 666 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 354 milyar 264 milyon lirayla Koç Holding ve 332 milyar 732 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.
ALTIN DÜŞERKEN DOLAR YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,20 azalışla 1.666,48 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,17 azalışla 11 bin 49 liraya düştü.
Doların satış fiyatı yüzde 0,31 değer kazanarak 27,0490 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,18 azalışla 29,6530 lira oldu.
Geçen hafta 34,5730 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,24 azalarak 34,4910 liraya düştü.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,53 azalışla 30,8910 liradan alıcı buldu.