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Atık sudan uyuşturucu kullanımı araştırıldı: En çok kullanan şehir açıklandı

Avrupa geneline yapılan atık su analizleri, en çok kokain kullanan ülkenin Belçika, şehrin ise Anvers olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 22:40
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En çok kokain kullanan şehir açıklandı

Atık sudan uyuşturucu kullanımı araştırıldı: En çok kullanan şehir açıklandı
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Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) yıllık atık su analizi, bu sene de Belçika'nın Anvers şehrinin Avrupa'da kokainin en yaygın kullanılan kent olduğunu ortaya koydu.

Her sene Avrupa'daki atık suları analiz ederek uyuşturucu kullanımı oranlarını araştıran EMCDDA, 2022'de mart ve nisan aylarında 104 şehirde kokain, amfetamin, metamfetamin, ectasy, ketamin ve esrar kullanımını ölçmek için numune aldı.

Buna göre kokain kullanımı, özellikle de Belçika, Hollanda, Portekiz ve İspanya'daki şehirlerde yüksek düzeyde çıktı.

2021'deki oranlara göre, 2022'de 38 şehirde kokain kullanımının arttığı tespit edildi.

Belçika'nın Flaman bölgesindeki Anvers şehri, atık sularda en fazla kokain izinin bulunduğu kentler listesinin başında geldi.

Anvers'i Hollanda'nın Amsterdam, İspanya'nın Tarragona, Belçika'nın Brüksel, İsviçre'nin Zürih gibi şehirleri takip etti.

Anvers'te atık sularda günlük ortalama kokain kalıntı miktarı 2 bin 381 miligramken, İspanya'nın Tarragona kentinde 1161, Amsterdam'da 1142, Brüksel'de 985, Zürih'te 931 olarak ölçüldü.

Ocak'ta Belçika ve Hollanda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeki işbirlikleri neticesinde Anvers'te yaklaşık 110 ton, Rotterdam'da 50 ton civarı olmak üzere toplam 160 ton kokain ele geçirmişti.

Anvers limanında 2021'deki 89,5 tondan sonra bu yıl ele geçirilen kokain, şimdiye kadarki en yüksek miktar olarak kaydedilmişti. (AA)

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