En çok kullanılan akıllı telefonlar açıklandı

Counterpoint Research en çok kullanılan akıllı telefon markalarını duyurdu.

En çok kullanılan akıllı telefonlar açıklandı

Araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından en çok kullanılan akıllı telefonlara raporu yayınlandı.

Rapora göre, MEA (Orta Doğu ve Afrika) bölgesi yıllık bazda büyüme kaydeden tek bölge olarak öne çıkarken, gelişmiş pazarlarda önemli bir düşüş yaşandı, ancak 4. çeyrekte birim satışlarda bir toparlanma görülmesi bekleniyor.

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Samsung 3. çeyrekte yüzde 20'lik pay ile küresel akıllı telefon pazarının zirvesinde yer aldı.

Apple, sınırlı satışlara rağmen yüzde 16 pazar payı ile ikinci oldu.

Xiaomi üçüncü sırada yer alırken, Vivo ve OPPO dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı.

Honor, Huawei ve Transion Group gibi diğer markalar pazarın yüzde 34'ünü oluşturdu.

Bunlar 3. çeyrekte yıllık bazda büyüme kaydeden tek markalar olurken, diğerleri çift haneli daralmalar yaşadı.

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