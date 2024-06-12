En güzel hasat başladı. Litresi 40.000 TL’ye satılıyor

Güller ve göller diyarı olarak bilinen Burdur'da, göl kenarında gerçekleştirilen gül hasadı üreticilerin yüzünü güldürüyor. Bu yıl hasat süreci 3 hafta erken başladı ve yeni mahsuller de bu durumu destekliyor. Genellikle yılda ortalama 30 ton civarında olan hasadın, bu yıl erken başlaması nedeniyle 100 tona kadar çıkması bekleniyor. Yonca ve mısıra oranla daha az su tüketen güller, az bakım gerektirirken yüksek verim sağlıyor. Ortalama olarak 500 kilogram gülden 100 ile 150 gram gül yağı elde edilirken, bu yağın litre fiyatı 10 ile 12.000 Euro arasında değişiyor.

ERKEN HASAT SEZONU BAŞLADI

Burdur'da nesilden nesle aktarılan gül yetiştiriciliği birçok kişinin geçim kaynağı haline gelmiş durumda. Bu gülleri özenle toplayıp suyunu ve yağını çıkaran üreticiler büyük kazanç elde ediyor. Kozmetik ve ilaç sektörlerinde kullanılan güllerin hasadı bu yıl iklim şartları nedeniyle 15 Mayıs'tan 3 hafta önce başladı. Bu durum, normalde 30 ton civarında olan hasadın bu yıl 3 katına kadar çıkabileceği beklentisini doğuruyor.

Burdur Gölü kenarında yetiştirilen güller, yonca ve mısıra göre daha az su tüketirken, aynı zamanda gölün kuruyan bölgelerindeki tozlaşmayı da engelliyor. Çevre ve sağlık açısından büyük fayda sağlarken, eko turizm ile birlikte ürün fiyatlarının yüksek olması da ekonomiyi canlandırıyor.

YILLARDIR SÜREGELEN BİR GELENEK

Burdur Gölü'nü kurtarmak amacıyla yürütülen Lisinia Projesi, bölgede yetiştirilen lavanta, adaçayı ve gül gibi az su tüketen bitkilerle susuz tarımın yaygınlaşmasına öncülük ediyor. 2005 yılında Burdur'un Karakent köyünde göl kenarında başlatılan proje, vahşi sulamaya alternatif olarak damla sulama sistemini de hayatımıza kazandırdı.

Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün artarken, ürünlerde erken hasat süreci de başlıyor. Güllerin çoğunun henüz tam açmamış olduğu belirtilirken, hasat sürecinin 45 güne kadar uzayabileceği ifade ediliyor.

HASAT MİKTARI VE FİYATLAR

Burdur Gölü'nü kurtarma projesinde yer alan Öztürk Sarıca, "Geçen yılki 30 tonluk gül hasadımız bu yıl 100 tona çıkabilir ve bu miktardan 30 litreye yakın gül yağı elde etmeyi bekliyoruz. Gül yağının fiyatı geçen yıl kilogram başına 12 bin Euro’ydu. Bu yıl ise fiyatın 10 bin ile 12 bin Euro arasında olmasını bekliyoruz. Ancak bu fiyatlar arz-talep dengesi içinde belirlenecek. Tahminimce fiyatlar bu seviyelerde olacak" dedi.