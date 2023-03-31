31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beşiktaş derbisi: Sarı kırmızı

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi: Sarı kırmızı

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken istatistik... İki takım arasında oynanan son 27 müsabakada hakemler, toplam 17 kırmızı ve 167 sarı kart gösterdi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:11
Takip Et

En hırçın derbi Fenerbahçe Beşiktaş

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi: Sarı kırmızı
+
Aa
-

Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 27 derbide 87 kez kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 81 de sarı kart gördü.

Rekabetteki son 27 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 11 kırmızı ve 86 sarı olmak üzere toplam 97 kart gösterildi.

İki takım arasında yapılan son 5 müsabakada futbolcular, 1 kırmızı ve 36 sarı kartla cezalandırıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.

Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

Geçen sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin geçen sezonun ikinci yarısındaki maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada ise rakipler ikişer kez sarı kart gördü. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
2
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
3
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
4
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
5
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
6
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
7
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.