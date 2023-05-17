En hızlı android telefonlar belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, AnTuTu‘nun nisan ayını kapsayan en hızlı Android telefonlar listesini paylaştı. Listeye geçen ayki gibi Qualcomm yine damga vurdu.
Dolayısıyla nisan ayının şampiyonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2’den güç alan ROG 7 Pro oldu.
Toplamda 1 milyon 330 bin 11 puan alan akıllı telefonu 1 milyon 304 bin 757 puanlı Red Magic 8 Pro+ takip etti.
Üçüncü sırada 1 milyon 280 bin 444 puanlı Xiaomi 13 Pro yer alırken, dördüncü sıradaysa 1 milyon 275 bin 164 puanlı Xiaomi 13 karşımıza çıkıyor.
Listenin beşinci sırasında 1 milyon 273 bin 371 puanla iQOO 11 karşımıza çıkıyor.
İŞTE O LİSTE:
ROG 7 Pro – 1 milyon 330 bin 011 puan
Red Magic 8 Pro+ – 1 milyon 304 bin 757 puan
Xiaomi 13 Pro – 1 milyon 280 bin 444 puan
Xiaomi 13 – 1 milyon 275 bin 164 puan
iQOO 11 – 1 milyon 273 bin 371 puan
Galaxy S23 Ultra – 1 milyon 227 bin 159 puan
Galaxy S23+ – 1 milyon 223 bin 151 puan
Galaxy S23 – 1 milyon 192 bin 382 puan
OnePlus 11 – 1 milyon 140 bin 711 puan
Honor Magic 5 – 1 milyon 82 bin 500 puan