En kavgacı 3 burç. Kavga ederken bir değil beş kez düşünün

Burçlar, gökyüzündeki takımyıldızlarına göre belirlenen 12 farklı kişilik tipidir ve her insanda farklı özellikler gösterir. Burçlar, insanların karakterleri, duyguları, ilişkileri ve hayatları hakkında ipuçları verir.

Bazı burçlar, yapısı gereği oldukça kavgacı ve kindardır. İşte en kavgacı 3 burç ve özellikleri...

KOÇ BURÇLARI (21 MART – 20 NİSAN)

Koç burçları, ateş grubunda bulunur. Yapıları gereği son derece arkadaş canlısı olsalar da aynı zamanda bir ateş burcu olmanın da verdiği hırsla, her şeye tahmin edilenden daha çabuk sinirlenebiliyor. Bu nedenle kavga çıkarma eğiliminde olan Koçlar, özellikle de kendi fikirlerine uymayan, hatta kendi fikirlerinin aksini savunan insanlarla daha çok tartışıyor. Koç burcunu kızdırmanın en kolay yolu egosunu zedelemektir. Yaptığı ve emek verdiği şeyleri eleştirip başarısız olduğunu hissettirirseniz Koç burcu öfkeden deliye dönebilir.

ASLAN BURÇLARI (23 TEMMUZ – 23 AĞUSTOS)

Tıpkı Koçlar gibi bir ateş burcu olan Aslan burçlarının da parlayan ve sonra hemen sönen bir öfkesi bulunuyor. Çabuk sinirlenen Aslanlar, saygısızlık yapılmasına asla tahammül edemezler. Üstelik Aslan burçlarının haksız olduğunu düşündüğü hiçbir konu bulunmazken, keskin zekaları sayesinde fiziksel kavgada başarılı olmazsa bile sözlerle adeta ateş ederler. Karşısındaki insanı manipüle eder ve her kavgada üste çıkmayı çok iyi becerirler.

AKREP BURÇLARI (24 EKİM – 22 KASIM)

Akrep burçları öfkelendiklerini göstermeyi genel olarak tercih etmezler. Çevresindeki kişilerin isteklerini kabul etmediğinde bile kavga çıkarmaya meyilli olan Akrepler, son derece inatçıdır. Sinirlendikten sonra sakinleşmeleri oldukça uzun zaman alan Akrepler, konudan kavga çıkarabilirler. Akrepler, son derece kindar olduğu için ömrünün sonuna kadar kavgalarını hafızasında tutar.