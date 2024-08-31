Galatasaray'a Adana'da kaymaklı kadayıf

Yanılmıyorsam Johan Cruyff'un sözüydü.

"Futbol hatalar oyunudur."

Doğru.

Ama Adana Demirspor bu gece öyle hatalar yaptı ki, bu kadarına da pes dedirtti.

Galatasaray zor geçeceğini sanılan deplasmandan elini kolunu sallaya sallaya çok açık farkla 3 puan çıkarmayı başardı.

Ama Sarı Kırmızıların hakkını yemeyelim.

Evet, futbol hatalar oyunudur ama o hataları fırsata çevirenlerin kazandığı da bir oyundur.

Galatasaray o fırsatları iyi değerlendirerek zor maçtan kolay bir galibiyet çıkardı.

Oysa Sarı Kırmızılıların Yong Boys faciası sonrası Süper Ligde ne yapacağı merak konusuydu.

Okan Buruk o kadrodan 5 ismi onbire almayıp, Adana Demirspor karşında Abdülkerim Bardakçı, Metehan Baltacı, Jelert, Kerem Demirbay ve Mertens'e görev verdi.

Avrupa'da İsviçre'nin genç çocukları Galatasaray'ın başını yakarken, Adana'da 15 yaşındaki bir genç Sarı Kırmızılılara hayat verdi.

O genç Adana Demirspor kalecisi Deniz'di.

Daha iki takım maça ısınmadan 9.daklkada Deniz öyle bir hata yaptı ki, önüne gelen topa hakim olamadı ve Galatasaray hiç beklemediği bir anda Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti.

Bu büyük hata ve beklenmeyen gol Adana Demirspor'un bütün motivasyonunu bozdu.

Hemen 9 dakika sonra bu kez Semih ters bir vuruşla kendi kalesine golü atınca, daha 18. dakikada skor 2-0 oldu.

İki büyük hata, iki şok gol.

Bu maçın kopuşu oldu.

Artık Galatasaray morali çökmüş rakibi karşında oyunu adeta tek kaleye çevirdi.

Her uzun topta Adana Demirspor savunmasında geniş açıklar buldular.

Önce Barış Alper, ardından Mertens golleri arka arkaya sıraladılar.

Dakikalar 37'yi gösterirken, spor tabelasında Galatasaray lehine 4-0 yazıyordu.

Süper Lig'de ender görülen bir maçtı.

Arka arkaya hatalarla gardı düşen Adana Demirspor Galatasaray'a teslim bayrağını çekti.

Galatasaray ilk yarıda 4 gol attı ama 3 tane de önemli gol pozisyonu buldu.

Adana Demirspor ikinci yarıda biraz silkelense de yakaladığı pozisyonlarda Muslera'yı geçemedi.

Galatasaray'ın kaptanı iki önemli kurtarış yaptı, bir de Yusuf Sarı'nın penaltısında gole izin vermedi.

Ev sahibi gol atmak için savunması ileri çıkarınca Galatasaray'da önemli pozisyonlar yakaladı.

60.dakikada kornerden gelen topu Abdülkerim gole çevirerek skoru 5-0'a getirdi.

Adanaspor'un tek gölü 79'da penaltıdan Gravillon'dan geldi: 5-1

Basthuayi bir penaltı kaçırınca maç bu skorla sona erdi.

Hani derler ya, "Bundan iyisi Şam'da kayısı" diye.

Galatasaray için tam da böyleydi.

Hiç zorlanmadan farkı kazandı.

Acılı Adana kebab yeme riski varken kaymaklı kadayıf ziyafeti çekti.