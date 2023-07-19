En öfkeli burçlar hangileri? Hangi burçlar daha sinirlidir?

Astrolojideki bazı burçlar olaylar karşısında her zaman daha öfkeli bir tavır sergilemektedir. Burçlarla ilgilenen kişiler hangi burçların daha öfkeli ve sinirli olduğunu araştırıyor. İşte en öfkeli burçları sizler için derledik..

HANGİ BURÇLAR DAHA ÖFKELİDİR?

KOÇ

Koç burcu olan kişiler çabuk sinirlenebilir. Koç burcu ani öfke patlamalarını kontrol etmekte zorlanabilir. Bu sebeple onlarla iletişim kurmak zaman zaman zor olabilir. Koç burcu olanlar sabırlı değillerdir.

Her şeyin hemen olmasını isterler. Beklemek onları daha da sinirlendirir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu olan kişiler genellikle kendilerini kontrol etmeye çalışır. Ancak onların içlerinde öfke her zaman kolay birikir. Sorumluluk bilincinde olan bir burç olduğu için kendilerini frenleme konusunda dikkatlidirler.

Ancak gerçekten öfkelendikleri zaman gözleri hiçbir şey görmez.

Düzen, onların yaşam tarzlarının önemli bir parçasıdır ve belirsizlik bu yaşam tarzı arasında yer almaz. Etrafından kusurlu şeyler gördüklerinde adeta çılgına dönerler. Böyle durumlarda kimse onlarla konuşmak istemez.

ASLAN BURCU

Aslan burcu çok kontrolcü olduğu için kendinde herkesin hayatına karışma hakkı bulur. Kendilerini her zaman çok güçlü olarak görürler. Aslan burçları, fikirlerinin ve planlarının önemsenmediğini gördüğü anda adeta çılgına döner.

Aslan burcu olanlar zaman zaman başkalarının desteğine ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyduklarında istediklerini alamazlarsa tedirgin olurlar. Bu durum da onların öfkelenmesine sebep olur.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu olanlar kaygıları sebebiyle çok kolay öfkelenebilir. Normalde neşeli, sosyal ve konuşkan yönüyle dikkat çeken ikizler burcu kolay sinirlenen burçlar arasında yer alır.

Endişelerinin neden olduğu enerji nedeniyle bir durumla nasıl başa çıkacaklarını bilemedikleri zaman tedirgin olurlar. Etrafta hareket ederler, patlarlar ve oldukça telaşlı olurlar.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu astrolojinin en duygusal burçlarındandır. Onları tedirgin eden şey kendi duygularıdır. Üzülmekten, kırılmaktan çok korkarlar. Hayâl kırıklığı yaşadıklarında dünyaları başına yıkılır.

Bu durumda da çok kolay öfkelenmek onlar için kaçınılmaz olur.

Yengeç burcu olan kişiler öfkelendiklerinde ağzından çıkan hiçbir sözü kulağı duymaz. Hayatındaki aksilikler onu adeta çıldırtır.

TERAZİ BURCU

Teraziler, hayatlarında denge arayan her şeyin adil olmasını isteyen insanlar olarak bilinirler. Ancak haksızlığa tahammül edemezler. Adaletsizliğe tanık olduklarında onu düzeltmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.

Boğa, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının da öfkelendikleri zamanlar olur. Ancak bu burçlar genellikle kendilerini kontrol edebilir.