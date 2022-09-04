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En yüksek teşviği hangi şirket aldı? 1 ayda 38 milyar lira dağıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Temmuz 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımladı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle birlikte 24 bin 169 kişinin istihdam edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 14:41
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En yüksek teşviği hangi şirket aldı? 1 ayda 38 milyar lira dağıtıldı

En yüksek teşviği hangi şirket aldı? 1 ayda 38 milyar lira dağıtıldı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuz ayında 868 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek 38 milyar lira teşvik dağıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Temmuz 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

868 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Buna göre, söz konusu ayda 868 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 38 milyar 165 milyon 474 bin 953 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 24 bin 169 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 367 milyon 936 bin 382 lira olan ve 666 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 32 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 156 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 224 milyon 868 bin 333 lira, istihdam edilenlerin sayısı 6 bin 455 oldu.

5 YILDIZLI OTEL İÇİN 2,3 MİLYAR LİRA TEŞVİK

Temmuzda en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 350 milyon lirayla MRA Turizm Otel İşletmeciliği AŞ'nin yatırımı için düzenlendi.

Şirket, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı otel yapacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Selçuklu ilçesindeki belediye hizmetleri için 2 milyar 221 milyon 500 bin liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

Farika Porselen Sanayi ve Ticaret Limited şirketine verilen teşvik belgesi, Kütahya'da 1 milyar 466 milyon 767 bin 854 liralık yatırımı içeriyor, tabak, fincan, kase, pres ve döküm grubu üretimlerini kapsıyor.

AA

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ombudsman
4.09.2022 15:10
Bunlar bilinen telvikler. Esas sorun sarayın örtülü harcamaları ile varlık fonunda dönen dolaplar ve harcanan paralarda. Tamamen denetimsiz bir alan. Denetime açık olanda bunlar oluyorsa vay halimize.  
 
Nurettin GÜN
4.09.2022 14:49
Ben şimdiğe kadar bir sefer ankara da Tuğba otelinde şirket adına kalmıştım kaçtane emekli emekçi ve işçi otelde kalacak gücü var  
 
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