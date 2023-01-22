Erdoğan’ın arkadaşı Gürsoy’un şirketi BG Maden’e bir yılda ikinci teşvik

Antep, Hatay, Bursa, ve Konya’daki bazı üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan söz konusu yatırımlar, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşviklerden de yararlanacak. Toplam teşvik tutarı 31,7 milyar TL oldu.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; Yayımlanan kararlar içinde en dikkat çekeni ise Bursa’da hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 1 Kasım 2021 olan yüksek karbonlu ferrokrom üretim tesisi için kararlaştırılan teşvik oldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı olarak da bilinen Hasan Gürsoy’un şirketi BG Maden Sanayi ve Ticaret AŞ’ye yatırım süresi boyunca 910 milyon 687 bin 945 lira teşvik verilmesi kararlaştırıldı. Proje bazında ilave istihdam sayısı 295 ve nitelikli personel sayısı 15 oldu. Yatırımın sonunda yılda 60 bin ton yüksek karbonlu ferrokrom üretilmesi öngörülüyor. Bu karar BG-Maden için 1 yıl içinde verilen ikinci teşvik oldu. Mayıs 2022’de şirkete 379 milyon 688 bin 917 lira teşvik verilmesi kararlaştırılmıştı. Şirketin Orhaneli’nde yıllık 100 bin ton yüksek kar­bonlu ferrokrom çıkarması ve 242 kişiyi istihdam etmesi öngörülmüştü. Şirket iki kararla 1 milyar 290 milyon lira teşvik almış oldu.

YARIM MİLYARLIK İHALE

Hasan Gürsoy’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Gürsoy Grup’a kamudan sağlanan tek kıyak bu da değil. Gürsoy Grup son olarak İstanbul Valiliği’nin 2 Eylül 2022 tarihinde ihale ettiği, 225,5 milyon TL’lik Kasımpaşa Deniz Hastanesi’ne ait, “Kuzey Deniz Saha Komutanlığı D Blok, B Blok Binalarının Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi İşi”nin ihalesini almıştı. Söz konusu ihale kapsamındaki işler, şartnameye göre 7 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlanacak.

Gruba ait firmaların, son 8 yılda kamu kurumlarından aldığı 18 ihalenin toplam bedeli 476 milyon 471 bin 397 TL’ye ulaştı.

BÜYÜK TARİHİ BİNALARIN RESTORASYON İHALELERİNİ ALMIŞ

Gürsoy’un en son aldığı restorasyon ihalelerinden biri Sultanahmet Meydanı’nın güney ucunda bulunan ve Marmara Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılan 138 yıllık tarihi yapı idi. Hasan Gürsoy’a ait söz konusu firmanın son yıllarda aldığı büyük tarihi yapıların restorasyon ihalelerinin bazıları şöyle:

Süleymaniye Cami, Topkapı Sarayı, Huber Köşkü, Ahlat Köşkü, Davutpaşa Medresesi, Arkeoloji Müzesi, Okçular Tekkesi, Galatasaray Üniversitesi, Hasan Paşa Gazhanesi, Hadımköy Askeri Hastanesi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2016 yılında, Hasan Gürsoy’un oğlu Fatih Gürsoy’un nikah törenine eşi Emine Erdoğan, AKP milletvekilleri İsmail Kahraman ve Yalçın Akdoğan ile birlikte katılmıştı.

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 3 şirkete daha proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı. Bu şirketlerin isimleri ve alacakları teşvik tutarları şöyle:

Poly Gürteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ: 724 milyon 887 bin 515 lira

Al Metal Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ: 2 milyar 397 milyon 503 bin 600 lira

By Polimer Sanayi ve Ticaret AŞ: 27 milyar 706 milyon lira.