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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu: Teşvik ödemelerinde miktar belli oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının alacakları teşvik ödemesi miktarlarını bugünden itibaren (29 Ağustos 2022) öğreneceklerini duyurdu.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 02:34
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Fahrettin Koca yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının yarından itibaren alacakları teşvik miktarını öğrenebileceklerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu: Teşvik ödemelerinde miktar belli oluyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, bugün yaptığı paylaşımlarda teşvik ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Ek Ödeme bütçesi artık Bakanlık tarafından yönetiliyor. SUT'a bağlı hastane tahakkuku tek belirleyici değil." diyerek teşvik ödemelerinin ayrıntılarını anlatmaya başladı.

Bakan Koca, her zam döneminde maaşla artacak bir teşvik ödemesi paketi olduğunu vurgulayarak, "Herkese verilen taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenmeyecek ve her zam döneminde maaşla birlikte artacak." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Teşvik ödemeleri SUT artışına bağımlı olmaktan çıkarıldı. Daha önce yaşanan problemler söz konusu bile olmayacak." ifadelerini kullandı.

TEŞVİK MİKTARI HABERİNİ EN SON VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi en son duyurarak, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." diyerek paylaşımlarını sonlandırdı.

SUT NEDİR? SUT NEYİN KISALTMASI?

SUT ifadesi Sağlık Uygulama Tebliği'nin kısaltmasıdır. SUT, Devletin sağlığa ilişkin uygulayacağı sosyal politikalara imkan sağlayan, kılavuzluk yapan, fiyatlandırma yapan, düzen sağlayan ve bunlarla beraber diğer tüm uygulama detaylarını içerisinde barındıran mevzuat tebliğine verilen addır. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve "Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği" hükümleriyle düzenlenmiştir.

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Derkan Berk
29.08.2022 03:53
Kiralar olmuş 15 bin .. doğal gazı elektriği yeme içme giyinme ve ulaşım masrafları v.s tam bir yoksulluk... 13-17 bin arası maaşla artık bu işin olmayacağı belli.  
 
Murat fırat
29.08.2022 03:36
Sayın sağlık bakanı muayene randevusu alamıyoruz eskiden sıra vardı şimdi randevu alamıyoruz fazla söze gerek yok  
 
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