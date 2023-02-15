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e-Nabız fotoğrafla arama özelliği nedir? Depremde yakınını ulaşamayanlar için e-Nabız fotoğrafla arama nasıl yapılır?

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından Sağlık Bakanlığı e-Nabız uygulamasına depremde ulaşılamayan kişiler için yeni bir özellik getirdi. Peki, e-Nabız’ın yeni deprem özelliği nedir?

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 10:52
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e-Nabız fotoğrafla arama özelliği nedir? Depremde yakınını ulaşamayanlar için e-Nabız fotoğrafla arama nasıl yapılır?

e-Nabız fotoğrafla arama özelliği nedir? Depremde yakınını ulaşamayanlar için e-Nabız fotoğrafla arama nasıl yapılır?
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Deprem felaketinde yakınlarına ulaşamayan kişiler Sağlık Bakanlığı e-Nabız uygulamasına gelen yeni bir özellikle e-Nabız’da kayıt oluşturabilecek. Peki, e-Nabız’ın yeni deprem özelliği nedir?

Kahramanmaraş ve çevre 10 ilde 7,7’lik ve 7,6’lık deprem felaketinin ardından yakınlarına ulaşamaya vatandaşlar mevcut. Sağlık Bakanlığı e-Nabız uygulamasında ulaşılamayan kişiler için yeni bir özellik getirdi.

e-Nabız uygulamasındaki Doğal Afet Bilgilendirme alanına, kullanıcıların deprem nedeniyle ulaşamadığı 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleme özelliği eklendi.

e-Nabız'da yer alan ve kullanıcıların aile bireylerinin sağlık durumuna ve bulunduğu hastane bilgilerine ulaşabilmesine imkan sağlayan Doğal Afet Bilgilendirme alanında, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyle Doğal Afet Bilgilendirme alanına kullanıcılar deprem nedeniyle ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleyebilecek.

E- NABIZ FOTOĞRAFLA ARAMA ÖZELLİĞİ NASIL YAPILIR?

e-Nabız fotoğrafla arama özelliği şu şekilde yapılır:

- https://enabiz.gov.tr adresi veya e-Nabız mobil uygulama üzerinden e-Nabız profiline erişim sağlanarak ana sayfada yer alan "Doğal Afet Bilgilendirme" alanına giriş yapılacak.

-Ekranda yer alan «Doğal Afet Bilgilendirme Metni» onaylanacak.

-"Bu alandaki bilgiler kesin bilgi niteliğinde olmayıp sağlık kuruluşlarından temin edilerek paylaşılan bilgilerdir" uyarısı da yer alan metin onaylandıktan sonra depremle ilişkili birinci ve ikinci derece yakınların (anne, baba, kardeş, çocuk, eş) yer aldığı kişi listesi sıralanıyor.

-Her bir kişiye ait "Afet Bilgisi Sorgula" alanına giriş yapılarak detay bilgiler görüntülenecek ve eğer sağlık durumuna ilişkin bir bilgi varsa; sağlık kuruluşu bilgisi ve detay bilgiler görüntülenebilecek.

-Eğer sağlık durumuna ilişkin bir bilgi yoksa; bilgilendirme uyarısı çıkan platformda, istenirse yakınının en son bulunduğu şehir seçilerek doğal afet nedeniyle ulaşılamayan yakına ilişkin güncel bilgiler belirtilip, bu alana yakınının en fazla 3 adet fotoğrafı yüklenebilecek.

-e-Nabız profili üzerinden yüklenen fotoğraflar, sağlık tesisinde bulunan ve kimliği teşhis edilemeyen hasta fotoğrafları ile karşılaştırılarak, "yapay zeka algoritması ile yapılan karşılaştırma" sayesinde, eşleştirilen hastaya ait sağlık tesisi bilgisi, depremzede yakını ile paylaşılacak.

-Mobil uygulama olarak e-Nabız'ın bu yeni özelliğini açmakta zorlananların, IOS ya da Android mobil uygulama mağazalarından, e-Nabız uygulamasının son güncellemesini de indirmesi gerekiyor.

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