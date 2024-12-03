ENAG, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG, kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamlar son ayların en yüksek seviyesindeydi. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,06 artarken yıllık enflasyon ise yıllık yüzde 86,76 oldu. Ekim aypında ise ENAG'a göre aylık enflasyon yüzde 5,57, yıllık bazda ise yüzde 89,77 artış göstermişti. ENAG'a göre kasımda yıllık bazda ekim ayına göre düşüş gösterdi. Bağımsız Araştırmacıların oluşturduğu ENAG'a göre en çok artış giyim ve ulaştırmada artış gösterdi. İkinci sırada ise Ulaştırma yer aldı.