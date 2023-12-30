Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Endonezya’da merkez üssü Sinabang kasabasının 362 kilometre doğusunda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Söz konusu deprem, denizin 10 kilometre derinliğinde oldu.

Depremde şu ana kadar hasar veya can kaybı olmadığı bildirilirken, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi bulunmadığı fakat artçı sarsıntılar olabileceği uyarısını yaptı.

Batı Java'nın Cianjur şehrinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 331 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'ya bağlı Sumatra adası açıklarında, Hint Okyanusu'nda Aralık 2004'te meydana gelen 9,4 büyüklüğündeki deprem, çoğu Açe eyaletinde olmak üzere çevre ülkelerde 230 binden fazla insanın ölümüne sebep olan tsunamiyi tetiklemişti.

270 milyondan fazla nüfusla geniş bir takımada olan Endonezya, dünyada sismik hareketler ve volkanik patlamaların en fazla görüldüğü "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.