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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın doğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:24
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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Gorontalo şehrinin 61 kilometre güneydoğusu olan depremin, yerin 152,5 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde can kaybı veya hasar bildirilmedi.

HALMAHERA ADASI'NDA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 154 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 48 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

 

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