Endonezya'da 7.6 büyüklüğünde deprem. Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem sonrası, Endonezya, Avustralya ve Papua Yeni Gine ülkeleri için tsunami uyarısı yapıldı.
Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem sonrası, Endonezya, Avustralya ve Papua Yeni Gine ülkeleri için tsunami uyarısı yapıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.