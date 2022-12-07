7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Halk yasak sonrası sokağa döküldü. 1 yıla kadar hapis cezası

Halk yasak sonrası sokağa döküldü. 1 yıla kadar hapis cezası

Endonezya’da evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklayan yasa onaylandı. Bu fiili uygulayanlara bir yıla kadar hapis cezası verilecek.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 15:02
Takip Et

Endonezya’da halk yasak sonrası sokağa döküldü. 1 yıla kadar hapis cezası

Halk yasak sonrası sokağa döküldü. 1 yıla kadar hapis cezası
+
Aa
-

Endonezya hükümeti, ülkenin ceza kanununda, evlenmeden önce cinsel ilişkinin artık bir suç olarak görüleceği ve suçlu bulunanların bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı anlamına gelen dönüm noktası niteliğindeki bir revizyonu onayladı.

Yeni yasa kapsamında evli olmayan çiftlerin birlikte yasaması da yasa dışı. Çiftlerin yakalanması durumunda 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

HALK İSYAN ETTİ
Ceza kanundaki revizyondan önce evlilik dışı cinsel birlikte ülke kapsamında yasaktı ancak kanunlarla bildirilmemişti. Sivil haklar aktivistleri bu yasa değişikliğini insan hakları için bir felaket olarak nitelendirirken halk durumu protesto etti.

Zina yasası kapsamından bir de küfür yasası genişletildi. Endonezya’nın altı tanınmış dininin temel ilkelerine aykırı hareketler söz konusu olduğunda kişilerin beş yıl hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasa kapsamındaki İslamiyet, Protestanlık, Katoliklik, Hinduizm, Budizm ve Konfüçyüsçülük olarak belirlendi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Anadolu Sevdası
7.12.2022 15:17
helal olsun ahlak şart  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
3
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
4
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
5
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
6
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Son Dakika: Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak Barselona'ya acil iniş yaptı
﻿Son Dakika: Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak Barselona'ya acil iniş yaptı
﻿Son Dakika: Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak Barselona'ya acil iniş yaptı
﻿Sevgilisinden ayrılmayan kızını oklavayla dövdü! Anneye şok
﻿Sevgilisinden ayrılmayan kızını oklavayla dövdü! Anneye şok
﻿Sevgilisinden ayrılmayan kızını oklavayla dövdü! Anneye şok
﻿Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
﻿Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
﻿Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
﻿İşte nohut suyunun yararları
﻿İşte nohut suyunun yararları
﻿İşte nohut suyunun yararları
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.