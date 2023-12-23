Endonezya'da Marapi Yanardağı'nın patlaması sebebiyle havalimanı kapatıldı

Endonezya’daki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), Marapi Yanardağı'nın bu ay ikinci kez patladığını duyurdu.

Patlama sebebiyle Batı Sumatra'daki Minangkabau Uluslararası Havalimanı dün geçici olarak kapatılmak zorunda kalındı.

Ölüm veya altyapı hasarına ilişkin bilgi verilmedi. Halka ve turistlere etkilenen bölgelerdeki faaliyetlerden kaçınma uyarısı yapıldı.

Marapi Yanardağı'nın aralık ayının başlarında patlaması yüzünden 23 kişi yaşamını yitirmiş, 50 dağcı afet bölgesinden kurtarılmıştı.

Endonezya'nın Sumatra adasında yer alan Marapi, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.