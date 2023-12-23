Endonezya'da Marapi Yanardağı'nın patlaması sebebiyle havalimanı kapatıldı

Kaynak: AA
Endonezya'da Marapi Yanardağı'nın patlaması sebebiyle havalimanı kapatıldı
Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nın patlaması nedeniyle Batı Sumatra'daki havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Endonezya’daki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), Marapi Yanardağı'nın bu ay ikinci kez patladığını duyurdu.

Patlama sebebiyle Batı Sumatra'daki Minangkabau Uluslararası Havalimanı dün geçici olarak kapatılmak zorunda kalındı.

Ölüm veya altyapı hasarına ilişkin bilgi verilmedi. Halka ve turistlere etkilenen bölgelerdeki faaliyetlerden kaçınma uyarısı yapıldı.

Marapi Yanardağı'nın aralık ayının başlarında patlaması yüzünden 23 kişi yaşamını yitirmiş, 50 dağcı afet bölgesinden kurtarılmıştı.

Endonezya'nın Sumatra adasında yer alan Marapi, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Son Haberler
Bingöl- Erzurum kara yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle tıkandı Gündem
Bingöl- Erzurum kara yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle tıkandı
ATM önünde pusu. Para çekerken başında vurup öldürdüler Gündem
ATM önünde pusu. Para çekerken başında vurup öldürdüler
Kenan Yıldız'dan müthiş gol. Juventus'un tarihine geçti Spor
Kenan Yıldız'dan müthiş gol. Juventus'un tarihine geçti
Bingöl’de kaza. 1 ölü, 4 yaralı Gündem
Bingöl’de kaza. 1 ölü, 4 yaralı
Bab-ı Ali'nin efsane İstihbarat Şefi Mehmet Ali Yula vefat etti Gündem
Bab-ı Ali'nin efsane İstihbarat Şefi Mehmet Ali Yula vefat etti
Kardeşini felç bırakan adamı 13 yıl sonra öldürdü Gündem
Kardeşini felç bırakan adamı 13 yıl sonra öldürdü
Kırgız-Tacik sınırında 11,88 kilometresi daha belirlendi Dünya
Kırgız-Tacik sınırında 11,88 kilometresi daha belirlendi