Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda patlama

Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara bölgesinde yer alan Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Lav ve kül püskürten yanardağın çıkardığı kül ve duman 2 kilometre yüksekliğe kadar çıktı.

Yetkililer, 1 Ocak'tan bu yana volkanik faaliyetlerin yaşandığı yanardağ bölgesinde alarm durumunu en üst seviyeye yükseltirken, yanardağ bölgesinde bulunanlar tahliye edildi. Yerel yetkili Benediktus Bolibapa Herin yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinden yanardağdan gelen lav ve külden kaçmaları için acil olarak güvenli noktalara sığınmaları çağrısında bulunuldu.

Şu anda yaklaşık 5 bin kişiyi barındıran iki geçici barınak kurulduğu ifade edildi.

MARAPİ YANARDAĞI’NDA ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Sumatra Adası’nda bulunan Marapi Yanardağı’nda yakın zamanda alarm durumu 3’e yani turuncuya çıkartmıştı. Marapi'de geçtiğimiz senen aralık ayında meydana gelen patlamada 23 kişi yaşamını yitirmişti.