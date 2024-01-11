Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda patlama

Kaynak: İHA
Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda patlama
Endonezya’da bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Yanardağ’ın püskürttüğü kül ve duman 2 kilometre yüksekliğe kadar çıktı.

Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara bölgesinde yer alan Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Lav ve kül püskürten yanardağın çıkardığı kül ve duman 2 kilometre yüksekliğe kadar çıktı.

Yetkililer, 1 Ocak'tan bu yana volkanik faaliyetlerin yaşandığı yanardağ bölgesinde alarm durumunu en üst seviyeye yükseltirken, yanardağ bölgesinde bulunanlar tahliye edildi. Yerel yetkili Benediktus Bolibapa Herin yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinden yanardağdan gelen lav ve külden kaçmaları için acil olarak güvenli noktalara sığınmaları çağrısında bulunuldu.

Şu anda yaklaşık 5 bin kişiyi barındıran iki geçici barınak kurulduğu ifade edildi.

MARAPİ YANARDAĞI’NDA ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Sumatra Adası’nda bulunan Marapi Yanardağı’nda yakın zamanda alarm durumu 3’e yani turuncuya çıkartmıştı. Marapi'de geçtiğimiz senen aralık ayında meydana gelen patlamada 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Son Haberler
Ünlülerin torbacıları yakalandı. Birinin kimliği şoke etti Gündem
Ünlülerin torbacıları yakalandı. Birinin kimliği şoke etti
Şimal'den sevenlerini üzecek haber. Daha önce yenmişti Magazin
Şimal'den sevenlerini üzecek haber. Daha önce yenmişti
Bayiler sıfır araç satmıyor zam üstüne zam geliyor. Otomobilde her şey 2 ay öncesine döndü Ekonomi
Bayiler sıfır araç satmıyor zam üstüne zam geliyor. Otomobilde her şey 2 ay öncesine döndü
Bu ot yemeklerin lezzetini ikiye katlıyor Şifalı Bitkiler
Bu ot yemeklerin lezzetini ikiye katlıyor
Taksi şoförü aracına aldığı müşteriler hırsız çıkınca avazı çıktığı kadar bağırdı. Soygundan bakın nasıl kurtuldu Dünya
Taksi şoförü aracına aldığı müşteriler hırsız çıkınca avazı çıktığı kadar bağırdı. Soygundan bakın nasıl kurtuldu
Sinirli yararlı bir ot Şifalı Bitkiler
Sinirli yararlı bir ot
Rapçi Sefo’dan sevenlerini üzecek haber Magazin
Rapçi Sefo’dan sevenlerini üzecek haber