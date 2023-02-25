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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 Sözleşmeli Personel Alımı için ilan verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayımladığı ilana göre, 25 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:34
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 Sözleşmeli Personel Alımı için ilan verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 Sözleşmeli Personel Alımı için ilan verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) çalıştırılmak amacıyla, aşağıda detayları belirtilen 16 (on altı) Sözleşmeli Destek Personeli, 3 (üç) Sözleşmeli Teknisyen ve 6 (altı) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere  06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 25 (yirmi beş) sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler, özel ve genel şartlar aranır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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