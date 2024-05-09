İnşaatta çalışan maymun sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, bir inşaatta çalışan maymunun performansı dikkat çekti. Videoda, "Sektör çok mu kötü" notuyla paylaşılan görüntülerde, bir maymunun tuğla taşıdığı görülüyor. Bu olağanüstü yeteneğiyle izleyenleri şaşırtan maymun, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Duvar örme işinde sahibine yardımcı olan maymunun videosu, izleyicilerin ilgisini çekti. Özellikle kıyafetleri ve güneşten korunmak için taktığı küçük şapkasıyla dikkat çeken maymun, sosyal medyada hızla popülerlik kazandı. Videoda sergilediği yetenekleriyle gönülleri fetheden maymun, birçok kişinin sevgisini kazandı ve onlarca paylaşım ve yorum aldı.

Bu olağanüstü yeteneğiyle sosyal medyanın gündemine oturan maymun, izleyicileri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Gösterdiği performansla birçok kişinin ilgisini çeken bu sevimli hayvan, sosyal medyada adeta fenomen haline geldi.