KTÜ öğrencileri ile minibüs şoförleri arasındaki kavga Mobese kameralarına yansıdı

Olay, 2 Mayıs'ta Çarşı Mahallesi'nde yaşandı. KTÜ öğrencileri, fakültelerine gitmek ve gelmek için kiraladıkları özel öğrenci servisiyle ilçe merkezinde seyir halindeyken bazı minibüs sürücülerinin araçlarını önlerini keserek durdurduğu iddia edildi.

Bu duruma tepki gösteren servis şoförü ve öğrencilerle minibüs sürücüleri arasında tartışma başladı. Olayın şiddetlenmesiyle polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp raporu alan öğrencilerin şikayetçi olduğunu belirledi.

Soruşturma kapsamında 4 dolmuş şoförü gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 2'si, karayolu taşıma aracının hareketini engelleme suçundan tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde; servis aracının önünün kesilmesi, sürücünün inmesi, öğrencilerin beklemesi ve ardından yaşanan kavganın detayları yer alıyor.