İsrail'den "Refah'a saldırı için yeterli silahımız var" açıklaması

Hagari, ordunun Refah'taki saldırısının kentin tamamıyla değil, sadece doğu kısmıyla sınırlı olduğunu belirtti. ABD'nin İsrail'e ciddi güvenlik yardımları sağladığını ifade eden Hagari, "Ordunun planladığı görevler ve Refah'taki görevler için yeterli silaha sahibiz. İhtiyacımız olan şeye sahibiz." dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile düzenli görüşmeler yaptığını ve anlaşmazlıkların kapalı kapılar ardında çözüldüğünü belirten Hagari, ABD'nin silah sevkiyatının durdurulmasını doğrulayan haberler üzerine endişelerini dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini ve bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına ilettiklerini belirtmişti. Austin, mevcut durumu değerlendirirken yüksek miktarda mühimmat içeren bir sevkiyatı durdurduklarını da eklemişti.