İsrail'den "Refah'a saldırı için yeterli silahımız var" açıklaması

Kaynak: AA
İsrail'den "Refah'a saldırı için yeterli silahımız var" açıklaması
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tel Aviv'e silah sevkiyatını durdurmasının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde planlanan saldırılar için "yeterli silahlarının" olduğunu açıkladı.

Hagari, ordunun Refah'taki saldırısının kentin tamamıyla değil, sadece doğu kısmıyla sınırlı olduğunu belirtti. ABD'nin İsrail'e ciddi güvenlik yardımları sağladığını ifade eden Hagari, "Ordunun planladığı görevler ve Refah'taki görevler için yeterli silaha sahibiz. İhtiyacımız olan şeye sahibiz." dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile düzenli görüşmeler yaptığını ve anlaşmazlıkların kapalı kapılar ardında çözüldüğünü belirten Hagari, ABD'nin silah sevkiyatının durdurulmasını doğrulayan haberler üzerine endişelerini dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini ve bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına ilettiklerini belirtmişti. Austin, mevcut durumu değerlendirirken yüksek miktarda mühimmat içeren bir sevkiyatı durdurduklarını da eklemişti.

Son Haberler
Amasya’da vinçle otomobil çarpıştı: 1 ölü Yaşam
Amasya’da vinçle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos finalde. Süper Lig'in eski yıldızı Aston Villa'yı tek başına yıktı Spor
Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos finalde. Süper Lig'in eski yıldızı Aston Villa'yı tek başına yıktı
ABD raporunda Makarrı Hilafet ve Kariye Camisi! Yazarlar
ABD raporunda Makarrı Hilafet ve Kariye Camisi!
Milliyetçilerin neden çok partisi var? Yazarlar
Milliyetçilerin neden çok partisi var?
Müfredatı Millî Eğitim Bakanı’nın yüzüne vurdu Yazarlar
Müfredatı Millî Eğitim Bakanı’nın yüzüne vurdu
Okullara dedektörlü kapılardan girilmeli Yazarlar
Okullara dedektörlü kapılardan girilmeli
Eğitimde mülakat meselesi Yazarlar
Eğitimde mülakat meselesi