Haluk Levent'ten BM konferansında İsrail ve Netanyahu'ya tepki: Konuşma metnini son anda değiştirdi

Ahbap Derneği’nin kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler’in (BM) Kenya'da düzenlenen Sivil Toplum Konferansı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında İsrail'in 7 Ekim’den bu yana devam eden Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinen Levent, "Buraya bazı proje ve önerilerimi sizinle paylaşmak için gelmiştim. Ama bu sabah uyandığımda Gazze’de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim. Biz Ahbap olarak Gazze’ye insani yardım göndermeyi denedik ama pek çok engelle karşılaştık. Ve bildiğiniz gibi yüzden fazla Birleşmiş Milletler çalışını hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

“10 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞUN ÖLDÜRÜLMESİNİ NASIL HAKLI GÖREBİLİRSİNİZ?”

Levent, konferansı yöneten Maria Fernanda Espinosa'nın yaptığı süre hatırlatmasına rağmen konuşmasını kesintiye uğratmadan sürdürdü.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya da seslenen Levent, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Başbakan Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum: 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini, bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum. Ayrıca Gazze’deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere, Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim."

“SON DAKİKADA KONUŞMA METNİMİ DEĞİŞTİRME KARARI ALDIM”

Konuşmasının bir bölümünü sosyal medya hesabından da paylaşan Haluk Levent, konuşma metnin son dakika değiştirme kararı aldığını söyledi.

Levent, paylaşımına şu notu düştü:

"Kenya’da Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında aslında Ahbap faaliyetleri konusunda konuşmam istenmişti. Ama son dakikada konuşma metnimi değiştirme kararı aldım. İsrail’in Gazze ve Refah soykırımını protesto edeceğiz. Her yerde edeceğiz."