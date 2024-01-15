Enerjisa Üretim çocuklara enerji dönüşümünü öğretiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Enerjisa Üretim çocuklara enerji dönüşümünü öğretiyor
Enerjisa Üretim, Hayal Gücü Merkezi iş birliğiyle ‘Geleceği Hayal Ediyorum’ projesi kapsamında çocuklara hem enerjiyi hem de sürdürülebilirlik kavramlarını öğretiyor.

Enerjisa Üretim, Hayal Gücü Merkezi ile birlikte Balıkesir’de enerji ve sürdürülebilirlik kavramlarını çocuklara öğretebilmek için ‘Geleceği Hayal Ediyorum’ projesini hayata geçiriyor. Enerjisa Üretim Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali’ne yakın üç köyde yer alan 10 – 12 yaş aralığındaki yaklaşık 25 öğrenciye, her Cumartesi günü düzenlediği atölyelerle geleceğe dair bir vizyon kazandırıyor.

ÖĞRENCİLER SOSYAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Proje kapsamında çocuklar soru sorma yeteneklerini, meraklarını ve becerilerini şekillendiriyor. Enerji, enerji çeşitleri, enerjinin dönüşümü ve sürdürülebilirlik temaları altında gerçekleştirilen atölyeler, sanatsal araçlarla desteklenerek oyunlarla da zenginleştiriliyor. Tasarım ve üretim ise öğrencilerin somut deneyimleri ile şekilleniyor. Öğrenciler, iletişim, iş birliği, eleştirel düşünme, yaratıcılık, araştırma ve sosyal ve duygusal becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

KÖYLERDEKİ 25 ÇOCUĞA ULAŞILIYOR

Enerjisa Üretim Sürdürülebilirlik Mentoru Mehmet Eynehan, gerçekleştirilen atölyelerle çocukların geleceğe dair umut dolu olmalarını hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: Türkiye’nin dört bir yanında, bulunduğumuz her lokasyonda çevreye ve topluma katkı sağlamaya çalışıyoruz. Enerji ve sürdürülebilirlik kavramları, ülkemizi geleceğe taşıyacak olan çocuklarımıza küçük yaşlarda öğretmek, aşılamak istediğimiz konular. Balıkesir Rüzgar Enerji Santralimizin etki alanındaki köylerde yaklaşık 25 çocuğa 13 hafta boyunca sürdürülebilirlik ve yaşam becerilerini geliştirme atölyeleri ile ulaşıyoruz dedi.

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