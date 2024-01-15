Evlat edinen kadınlara erken emeklilik geliyor. Detayları belli oldu

Yandaş gazetenin haberine göre, iki yaşını geçmemiş bir çocuğu evlat edinen kadın sigortalılara da emeklilik hakkı geliyor.

İddialara göre, evlat edinen kadı sigortalılar da doğum borçlanmasp yapabilecek. Sigortalı kadınlar 3 çocuk için borçlanarak 2 bin 160 gün kazanıp 6 yıl erken emekli olabilirler.

Ancak sadece SSK’lı kadınlar değil, Bağ - Kur ve Emekli Sandığı'na sahip kadın çalışanlar da bu hakka tabi.

Eğer ki sigortalı kadın, bebeği doğar doğmaz evlat edindiyse 2 yılın tamamı için borçlanma yapabileceği öne sürüldü.

Tek çocuk için borçlanma tutarının ise 153 bin 619 lira olduğu biliniyor.

Bu yıl ise okul öncesi için 3 bin 614 lira ilköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 lira, ortaöğretimde okuyan için 5 bin 782 lira, yükseköğrenimde okuyan çocuk için de 6 bin 505 lira destek verilecek.

Öte yandan artık 3 çocuk için borçlanma yapılabiliyor.