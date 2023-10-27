Enes adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Enes isminin anlamını araştırıyor. Peki, Enes ne demek? Enes isminin anlamı nedir?
ENES NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Enes ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- İnmiş iz; engindeki iz.
- İnsan.
- Soylu Arap atı, küheylan.
ENES İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Enes ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Enes ismini koymak caizdir.