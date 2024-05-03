Enflasyon öncesi dolarda son durum ne?

Bugün yurtiçinde enflasyon rakamları öncesinde dolar kurunda yatay bir seyrin olduğu görülüyor.

Sabah 08.45’te 32,41 seviyesinde bulunuyor. Dünü 32,37 seviyesinde tamamlayan dolar, bugün güne yatayda başladı.

Dolar kurunun 4 saatlik grafiği incelendiğinde, RSİ’nin yukarı yönlü bir seyir yönelimine girdiği görülüyor. RSİ’nin hareket yönü fiyat üzerine de etkisini gösterebilir. Ayrıca pivot çizgisinin de fiyat ile birlikte hareket ettiği görülüyor.

Euro/TL tarafında da hafif yukarı yönlü bir eğilimin olduğu görülüyor. Euro/TL dün karışık seyir sergileyerek 34,54 seviyesine geriledikten sonra, günü 34,75 seviyesinden geride bıraktı.

Euro/TL aynı saat diliminde 34,77 seviyesinde bulunuyor. Euro’nun 4 saatlik grafiği incelendiğinde; yukarı yönlü eğilimin hafif hafif başladığı görülüyor. Son zamanlarda fırtına öncesi sessizliğe bürünen döviz kurları, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Bugün küresel çapta gündemin yoğun olduğu görülüyor. Hem yurtiçi tarafta hem de yurtdışı kanatta yoğun veri gündemleri takip edilecek. Yurtiçi tarafta nisan ayı enflasyon rakamları takip edilecek.

YURTİÇİ ENFLASYON

Enflasyon geçtiğimiz ay yıllık bazda 68,50 olarak açıklanmıştı. Aylık bazda ise 3,16 olarak açıklanmıştı. Nisan ayında ise enflasyonun yıllık bazda yüzde 70,33 açıklanması beklenirken, aylık bazda ise yüzde 3,40 olarak açıklanması bekleniyor. Enflasyonda ki yükselişin tüm hızıyla devam ettiği görülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkılaşma politikasının bu bağlamda pek de etkili olmadığı görülüyor. Çünkü geç başlanılan bu sıkılaşma politikasının etkisini görmek ve kararlılığını görmek için henüz erken denebilir.

ABD VERİLERİ

Ayrıca bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları takip edilecek. Tarım dışı istihdam verisi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Gelecek olan bu veri piyasalar tarafında hareketlilik meydana getirebilir.

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