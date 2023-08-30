Enflasyon onları da vurdu. Dillere destan aşiret düğünleri tarihe karışıyor

Enflasyonun artmasıyla beraber Türkiye genelinde ekonomik kriz baş gösterirken, bir haber de yaptıkları dillere destan düğünler ve takı törenleriyle anılan aşiretlerden geldi.

Van Başkale'de bir araya gelen Ertuşi Aşireti, Botan Aşireti, Merzikan Aşireti ve muhtarlar, düğünlere ve taziyelere yeni düzenlemeler getirdi.

Bu düzenlemelere göre düğünlerde gelinlik ve kuaför olmayacağı açıklanırken takı törenlerinde ise zarf usulüne geçileceği belirtildi.

Taziye düzenlemelerinde ise daha önce 3 gün yapılan taziyelerin 2 gün yapılmasına ve kara bayram olarak adlandırılan adetlerin de kaldırılmasına karar verildi.

“DÜĞÜNLERDE AÇIK MENDİL USÜLÜ KALDIRILMIŞTIR”

Burada aşiretler adına konuşan Ertuşi Aşireti lideri İskender Ertuş, “Bugünden itibaren Başkale ilçesi ve köylerinde düğünlerimizde açık mendil usulü kaldırılmıştır. Düğünlerde artık zarf olacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır. Örf ve geleneklerimizde daha önce yöresel elbiselerle düğünler yapılıyordu. Atalarımızın yaptıkları gibi bizler de düğünlerimizi bu adetlere göre yapacağız” dedi.