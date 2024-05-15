Anne kedi bulduğu kangal sucuğu yavrularına götürdü

Çevrede yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir anne kedinin ağzına aldığı koca bir kangal sucuğu yavrularına götürdüğü anlar izleyenlerin kalplerini eritti.

Anne kedi, nereden bulduğu bilinmeyen kangal sucuğunu kaptığı gibi, yavrularının bulunduğu yere taşıdı. O anlara tanık olan vatandaş, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, anne kedinin yavrularına yiyecek taşıma çabasını takdirle karşılarken, bu sevimli ve sıra dışı anın görüntüleri hızla viral oldu.