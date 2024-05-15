İstanbul Esenyurt’ta trafik tartışması: "Ben Esenyurt çocuğuyum" diyerek saldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Esenyurt’ta trafik tartışması: "Ben Esenyurt çocuğuyum" diyerek saldırdı
İstanbul Esenyurt'ta trafikte yaşanan bir tartışmada, bir kişi "Ben Esenyurt çocuğuyum, sen beni tanımıyorsun" diyerek küfür etti ve karşı tarafın aracına saldırdı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafikte yaşanan bir tartışma, şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olay, bir sürücünün trafikte başka bir sürücü ile yaşadığı sözlü tartışmanın ardından meydana geldi. Tartışma sırasında, kendini "Esenyurt çocuğu" olarak tanıtan bir kişi, karşısındaki sürücüye "Ben Esenyurt çocuğuyum, sen beni tanımıyorsun" diyerek küfür etti ve aracına saldırdı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, olay aniden gelişti ve kısa sürede kontrolden çıktı. Saldırgan, sinirlerine hakim olamayarak karşı sürücünün aracına zarar vermeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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