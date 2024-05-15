İstanbul Esenyurt’ta trafik tartışması: "Ben Esenyurt çocuğuyum" diyerek saldırdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafikte yaşanan bir tartışma, şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olay, bir sürücünün trafikte başka bir sürücü ile yaşadığı sözlü tartışmanın ardından meydana geldi. Tartışma sırasında, kendini "Esenyurt çocuğu" olarak tanıtan bir kişi, karşısındaki sürücüye "Ben Esenyurt çocuğuyum, sen beni tanımıyorsun" diyerek küfür etti ve aracına saldırdı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, olay aniden gelişti ve kısa sürede kontrolden çıktı. Saldırgan, sinirlerine hakim olamayarak karşı sürücünün aracına zarar vermeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.