Engelli 3 çocuğu olan polise ‘İmamoğlu’ndan yardım aldın’ sürgünü

Kaynak: Haber Merkezi
Engelli 3 çocuğu olan polise ‘İmamoğlu’ndan yardım aldın’ sürgünü
Malatya’da 30 yıldır görev yapan ve 3 engelli çocuğu olan polis memuru İBB’den yardım aldığı gerekçesiyle sürüldü. Polis memuru deprem sonrası 3 çocuğu ile evlerinin bahçesinde yaşamak zorunda kaldıklarını ve kimsenin yardım etmediğini vurguladı.

Depremzede polis memuruna, 3 engelli çocuğu için İBB yardımda bulundu. 30 yıllık polis memuru yapılan yardımın ardından sürüldü.

Biri 30, biri 27 biri de 15 yaşında üç engelli çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan ailenin babası, 30 yıldır polis olarak Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışıyor. Y.T, emniyet teşkilatında üç çocuğu engelli olan tek polis memuru.

10Haber'den Hazar Dost'un haberine göre, ağır engelli üç çocuğunun yaşam belirtilerinin sadece ‘nefes almaları’ olduğunu anlatan anne S.T, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde vali ve emniyet müdürü ziyarete gelirlerdi. Yapılan yemeklere çağırırlardı” diyor.

“KİMSE YARDIM ETMEDİ”

Fakat 11 ildeki milyonlarca insan gibi aile de 6 Şubat depremlerinden etkilendi. Evlerinin orta hasarlı olduğunu söyleyen anne S.T, üç çocuğuyla birlikte bir bahçede kaldıklarını anlatırken “Çocuklarımın bez, yatak gibi ihtiyaçları vardı. İktidar ve muhalefet partilerindeki birçok vekili aradım. Fakat kimse yardım etmedi” diyor.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre ailenin durumundan en son İstanbul Büyükşehir Belediyesi haberdar oldu ve İBB çocukların bir aylık ihtiyaçlarını karşıladı.

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İlerleyen günlerde aile zor durumdayken İBB’den yardım aldığını, emniyetteki yöneticiler tarafından öğrenildi.

Anne S.T, o günden sonra emniyet yöneticilerinin ailelerine olan tavrının değiştiğini fark ettiğini belirtirken “Vali ve emniyet müdürü her yemek düzenlendiğinde bizi çağırırdı. Fakat bu sefer çağırmadılar” diyor.

30 yıl boyunca, evine 5 dakika mesafede görev yapan baba, 22 Kasım’da il içi tayinlerle hiç beklemediği bir durum yaşadı.

Normal şartlarda, engelli çocuğu olan emniyet personellerinin tayinlerden muaf olan baba, üç engelli çocuğu olmasına rağmen evine 1 buçuk saat mesafedeki başka bir birime görevlendirildi.

Eski görev yeri evine 5 dakika mesafede olan polis memuru M.T, öğle aralarında çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Anne S.T, “Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum” derken eşinin bir çözüm bulana kadar yıllık izne çıktığını belirtti.

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne durumu aktardığını fakat herhangi bir yanıt almadığını söyleyen S.T, “Ülkem adına karamsarlığa düştüm. Çocuklarımın hayatı söz konusu” diye konuştu.

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