24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kesimden kurtarılan engelli oğlak Emekli Hayvanlar Çiftliğine yerleştirildi

Kesimden kurtarılan engelli oğlak Emekli Hayvanlar Çiftliğine yerleştirildi

Ankara'da, yürüme engelli olarak dünyaya gelen oğlak 8 aylıkken kesim için mezbahaya gönderildi. Ancak Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP tarafından sahiplenilerek kesimden kurtarıldı. Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen ve Tolga ismi verilen oğlağın hayata tutunabilmesi için arka ayaklarına tekerlekli yürüteç takıldı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:46
Takip Et

Engelli oğlak kesimden kurtarıldı. Bursa'daki Emekli Hayvanlar çiftliğine yerleştirildi

Kesimden kurtarılan engelli oğlak Emekli Hayvanlar Çiftliğine yerleştirildi
+
Aa
-

Ankara`da hayvancılık yapan bir ailenin keçisi ikiz doğum yaptı. Yavrulardan biri engelli olarak dünyaya gelmişti.

Bir süre bakımı yapılan engelli oğlak 8 aylık olduğunda kesilmesi için mezbahaya gönderildi.

Bunu öğrenen hayvanseverler HAYTAP yetkililerine bildirdi. Mezbahaya giden Hayvan Hakları Federasyonu yetkilileri oğlağı sahiplendi.

Gerekli bakımları yapılan oğlak, Bursa`daki Emekli Hayvanlar Çiftliği`ne getirildi. Yürüme engelli olan oğlağın arka ayaklarına tekerlekli yürüteç takıldı.

Bu sayede yürümeye başlayan oğlağa `Tolga` adı verildi.

Oğlağın yaşamına Emekli Hayvanlar Çiftliği`nde devam edeceğini söyleyen HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Oğlağımız bu haliyle alınıp mezbahaya götürülüyor. Hayvanseverler tarafından bize haber verildi. Ekibimiz giderek yavruyu alıp Emekli Hayvanlar Çiftliği`ne getiriyor. Buraya geldiğinde ayakta duracak hali yoktu. Gerekli bakımları buradaki veteriner hekimlerimiz tarafından yapıldı. Şu anda yürümeyle ilgili problemleri var. Bunun için gönüllülerimiz tarafından gerekli yürüteç yapıldı. En azından ilk haline göre çok daha mutlu yaşıyor. Eskiye göre ürkekliği daha da azaldı. Amacımız olabildiğince tüm canlıları yaşatabilmek. Yaşam herkes için çok değerli. Onu tanıdığımız için çok şanslıyız" dedi.

"GÖNÜLÜMÜZ YÜRÜTEÇ HEDİYE ETTİ"

Kocaeli`nde yaşayan bir gönüllü tarafından yürüteç hediye edildiğini, oğlağa da yaşamını yitiren bir başka HAYTAP gönüllüsünün ismini verdiklerini belirten Demir, şöyle konuştu: "Ciddi anlamda anemikti. Hekimlerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. Şu anda daha iyi. Engelli olduğu için Kocaeli`deki bir gönüllümüz tarafından yürüteç hediye edildi. Şu anda yürütece de adapte olmaya başladı. İsmini `Tolga` koyduk. Bizim için değerli birisi. Şu anda hayatta değil. En azıdan onun ismini yaşatmak adına HAYTAP adına bu ismi koyduk. Şu anda Tolga burada, diğer arkadaşlarıyla beraber mutlu bir şekilde yaşayabiliyor. Ne mutlu bize. Tedavileri sürüyor. Bütün bakımları yapılıyor. Önünde uzun bir yol var. Zamanla, düzgün bir beslenmeyle, arkadaşlarımızın bakımıyla çok daha iyi olacağına inanıyorum. Yaşaması için umut var. Bu haliyle bile koşmak istiyor. Bu bizler için gerçekten çok önemli."(DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

SAZİYE
24.11.2022 13:53
SAĞOLUN İYİKİ VARSINIZ NASIL BİY YUREKTIR KESİM E GÖNDERMEK  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
1
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
2
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
3
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
4
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
5
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
6
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
7
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Unutkanlığa son!
﻿Unutkanlığa son!
﻿Unutkanlığa son!
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.