Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri gerçekleştirilecek. Görme engelli, engelli ve felçli seçmenlerin oy nasıl kullanacağı merak konusu. Peki, engelli seçmenler oy verirken ne yapacak? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Türkiye sandığa giderken beş yıl süreyle görev yapacak Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu’nu belirlemek üzere 60 milyon 697 bin 843 seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı için üç aday, Meclis’e girmek için 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarışacak. Peki, engelli seçmenler oy verirken ne yapacak? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Görme engelli seçmenler nasıl oy kullanacak?

OY KULLANIRKEN SEÇMEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

SEÇMEN KÂĞIDI ŞARTI: Oy kullanmak için yanınızda seçmen bilgi kağıdını götürmeniz şart değil

TC KİMLİK NO’LU BELGESİ: Sandığa giderken, yanınızda üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan nüfus cüzdanı gibi bir resmi belge bulunması şart. Aksi halde oy kullanamazsınız.

OY VERME SAATLERİ: Yarın oy verme işlemi tüm yurtta 08.00’de başlayıp saat 17.00’de sona erecek. Sandık başındasınız ve saat 17.00’yi geçtiyse sandık başkanı oy kullanmanıza izin verecek. Sandıkların kapandığı saat 17.00’den sonra gelen seçmen ise oy kullanamayacak.

İMZA: Seçmen, imza atmasını bilmiyor veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atacak durumda bulunmuyorsa, sol elinin başparmağını basacak. Sol elinin başparmağı olmayanların hangi parmağını bastığı listenin imza bölümüne ayrıca yazılacak. Hiç parmağı olmayan seçmenin durumu adı karşısına yazılıp başkan tarafından imzalanacak.

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER NASIL OY VERECEK?

Okuma yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremeyecek. Oy kullanma sırasında yardım etmeyecek. Seçmen kendi oyunu kendi kullanacak. Okuma yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu ve tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle “Tercih” veya “Evet” mührünü basması ve birleşik oy pusulaları ile birlikte muhtarlık-ihtiyar heyeti/meclisi için hazırlanmış olan beyaz kâğıdı veya beyaz kâğıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan katlayıp zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatacak.

YATALAK SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK?

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler de evlerinde seyyar sandıklarda oy kullanacaklar. Seyyar sandıklarda sadece il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar oy kullanabilecek.

GÖRME ENGELLİLER NASIL OY KULLANACAK?

Görme engelli seçmenler, bu seçimde ilk kez YSK’ca oy pusulalarına uygun olarak hazırlanan şablon ile oylarını kullanabilecek. Talep etmeleri halinde ise oy pusulası sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oy verebilecekler.

FELÇLİ SEÇMEN NASIL OY KULLANACAK?

Engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o Seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkan veya üyeleri ise engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.