Engellilerin kaldığı yazlık evde yangın: 11 ölü

Fransa’da engellilerin kaldığı yazlık evde çıkan yangın sonucu 17 kişi tahliye edilirken, kayıp durumdaki 11 kişinin hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

KAYNAK: İHA
Engellilerin kaldığı yazlık evde yangın: 11 ölü

Fransa’nın Haut-Rhin bölgesindeki Wintzenheim kasabasında engellilerin kaldığı yazlık evde yerel saatle 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler 500 metrekarelik yapının 300 metrekaresini sardı. Bölgeye 4 itfaiye aracı, 76 itfaiyeci, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin itfaiye teşkilatının hızlı ve cesur müdahalesine rağmen can kaybı olduğunu, çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

KAYIP 11 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamada ise evden 17 kişinin tahliye edildiği, kayıp durumdaki 11 kişinin ise hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

Yangının 09.00'da kontrol altına alındığı ifade edildi. Söz konusu evde yaz tatillerinde engellilerin ağırlandığı, grubun Nancy şehrinden geldiği belirtildi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ise yangın faciasının ardından Wintzenheim'a doğru yola çıktığını duyurdu.

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