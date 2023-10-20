Engelliyi 'şimdiye kadar bindiğine say' diyerek, otobüse almayan şoföre ceza

Ankara'da özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli vatandaşı, "İn aşağıya, şimdiye kadar bindiğine say" diyerek almayan şoföre, Büyükşehir Belediyesi'nce cezai işlem uygulandı; aracı parka çekildi.

KAYNAK: DHA
Engelliyi 'şimdiye kadar bindiğine say' diyerek, otobüse almayan şoföre ceza

Başkent'te Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği; şehit yakınları, gaziler, emniyet ve basın mensupları hariç ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları, ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı aldı. Çimşit-Bağlıca-Koru metro istasyonu hattında sefer yapan özel halk otobüsünün şoförü, durakta bekleyen yolcular ile araca binmek isteyen engelli vatandaşı almadı. Şoför, araca binmek isteyen engelli bireye, "İn aşağıya, şimdiye kadar bindiğine say. Sen bir de sağlam olsaydın, ne yapardın bize" dedi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

“SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ”

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce şoföre ceza uygulanırken, otobüs de parka çekildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Süreci titizlikle takip ediyoruz. Bugünkü habere konu olan halk otobüsü parka çekildi ve cezai işlem uygulandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kanunları uygulamaya ve otobüsleri denetlemeye devam edeceğiz" denildi.

Öne Çıkanlar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Ancelotti Arda Güler'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı Spor
Ancelotti Arda Güler'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı
Melikgazi Kayseri Basketbol, Joyner Holmes ile anlaştı Spor
Melikgazi Kayseri Basketbol, Joyner Holmes ile anlaştı
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 11 gün sonra görülecek dolar kuru! Ekonomi
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 11 gün sonra görülecek dolar kuru!
Gazze'de can kaybı 4 bin 13'ye yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 4 bin 13'ye yükseldi
Kedilerini zehirledikleri iddiasıyla eczacılara taşla bıçakla saldırdılar Yaşam
Kedilerini zehirledikleri iddiasıyla eczacılara taşla bıçakla saldırdılar
Meral Akşener: "Milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu?" Gündem
Meral Akşener: "Milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu?"
Kanye West'in Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı Magazin
Kanye West'in Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı