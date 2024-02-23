Enginar nasıl tüketilmeli

Enginarın her parçasının farklı yararları olduğunu vurgulayan Fadıloğlu, enginarın nasıl pişirilip yenmesi gerektiğini de paylaşıyor. İşte enginar hakkında bilmeniz gerekenler…

Enginar, Nisan ayının sonuna kadar hasat edilen bir sebzedir. İzmir’de sakız enginarı olarak bilinen bir çeşidi vardır ve Urla, Çeşme, Ildır ve Karaburun gibi yerlerde yetişir.

Dr. Fadıloğlu, “100 gram çiğ ve taze enginar sadece 60 kalori içerir. 3 gram protein, 7,8 gram karbonhidrat ve 0,2 gram yağ vardır. Kolesterol yoktur, lif oranı yüksektir. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir gibi mineraller bakımından zengindir. A, B1, B6, K ve C vitaminleri de bulunur. 1 orta boy çiğ enginar, günlük demir ihtiyacının yüzde 9’unu karşılar. Enginar, mineral bakımından diğer sebze ve meyvelerle kıyaslanamaz” diyor.

KARACİĞER DOSTU

Enginar, karaciğer sağlığı için çok önemli bir sebzedir. Fadıloğlu, “Enginar, karaciğerin korunmasına yardımcı olan flavonoidler içerir. Karaciğer dokularında ve hücre zarlarında oksitlenmeyi önler. Karaciğer fonksiyonlarını düzene sokar. İdrar söktürücü etkisiyle böbrekleri çalıştırır, vücuttan fazla sıvının atılmasına yardımcı olur. Kuarsetin, rutin, gallik asit ve sinarin gibi maddeler sayesinde enginar, kanser, kalp hastalığı, yüksek kolesterol gibi ciddi hastalıklara karşı vücudu korur. Ayrıca inülin adlı madde ile kan şekerini düşürür. Potasyum içeriği ile de sodyum-potasyum dengesini sağlayarak tansiyonu kontrol altında tutar. Enginar, karın ağrısı, mide bulantısı, şişkinlik, iştahsızlık gibi sindirim problemlerine iyi gelir. Mide ve bağırsakları temizler, romatizma ağrılarını hafifletir. Yağ oranı az olduğu için diyet yapanlar için ideal bir gıdadır. Vücut hücrelerini yeniler ve yaşlanmayı geciktirir” şeklinde açıklıyor.

YAPRAKLARININ YARARI

Enginarın yapraklarının da tüketilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Fadıloğlu, enginarın nasıl hazırlanması gerektiğini şöyle anlatıyor:

“Enginarın taç yaprakları, gövdesine göre 8 kat daha fazla sinarin içerir. Sinarin, kolesterolü düşürür ve sindirimi kolaylaştırır. Bu yüzden enginarın yapraklarıyla birlikte yenmesi daha sağlıklıdır. Sinarin, safra üretimini artırır ve yağların sindirimine yardımcı olur. Fakat safra taşı olanlar enginar yaprağını dikkatli tüketmelidir. Enginara zeytinyağı, iç bakla, havuç, patates ekleyerek hem besin değerini hem de lezzetini arttırabilirsiniz. Et ile birlikte pişirerek de protein değerini yükseltebilirsiniz. Enginarın faydalarını kaybetmemesi için doğru şekilde pişirilmesi ve yenmesine özen gösterilmelidir. Uzun süre pişen sebzelerde vitamin kaybı olur, bu yüzden enginarı hafif diri bırakmalı, pişirme süresini uzun tutmamalısınız. Enginardaki A vitamini, vücutta kullanılabilmesi için biraz zeytinyağı gerektirir. Bir enginar başına bir tatlı kaşığı yağ yeterlidir. Böylece yağda eriyen vitaminlerin vücutta kullanılması sağlanır.”