Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu

Papatyagiller ailesinden olan enginar, güçlü antioksidan özellikleriyle vücudu kansere karşı koruyor. Daha önce karaciğer üzerindeki faydalarıyla tanınan enginar, şimdi vücuttaki diğer organlara olan katkıları ve kansere karşı koruyucu etkisiyle de dikkat çekiyor ve sadece bir sebze değil, bir sağlık ürünü olarak değerlendirilmelidir” diyor.