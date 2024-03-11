Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu
Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Bir zamanlar mutfaklarda sadece basit bir sebze olarak yer alan enginar, artık sağlık yararları nedeniyle ilaç gibi kullanıldığı bildirildi. Bu değerli bitkinin gizemlerini keşfetmek amacıyla, Aydın’da doğal endemik bitkiler üzerine uzun yıllardır çalışan Hakan Başlık tarafından özel bir araştırma alanı kuruldu.