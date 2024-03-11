Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu

Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Bir zamanlar mutfaklarda sadece basit bir sebze olarak yer alan enginar, artık sağlık yararları nedeniyle ilaç gibi kullanıldığı bildirildi. Bu değerli bitkinin gizemlerini keşfetmek amacıyla, Aydın’da doğal endemik bitkiler üzerine uzun yıllardır çalışan Hakan Başlık tarafından özel bir araştırma alanı kuruldu.
1/10
Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu 1

Aydın’da yetişen ve coğrafi işaret ile tescillenen enginar, ekonomik değerinin yanı sıra sağlık açısından da önemli bir yere sahip. Toplu satış fiyatları 20-30 TL arasında değişen enginar, Hakan Başlık’ın 15 yıldır üzerinde çalıştığı bir araştırma konusu.

2/10
Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu 2

Enginarın kanı temizleme ve karaciğer yenileme gibi birçok sağlık faydası bulunuyor ve aynı zamanda kanserle mücadelede etkili bir ürün olarak biliniyor.

3/10
Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu 3

Aydın Umurlu merkezli çalışmalarını sürdüren Başlık, bu sezonun büyük bir kısmını enginar yetiştiriciliğine ayırdı. Artan hastalıklarla birlikte enginarın değeri daha da anlaşılmaya başlandı.

4/10
Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu 4

İçerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde sağlık sektöründe yeni ufuklar açabilecek potansiyele sahip.

5/10
Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu 5

Aydın Efeler İlçesi ve çevresinde binlerce dönüm arazide yetiştirilen enginar, artık sadece bir mutfak malzemesi olarak görülmemeli.

6/10
Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu 6

Başlık, “Yaklaşık 20 yıldır Aydın ve Ege bölgesindeki endemik bitkiler üzerine çalışıyoruz.

7/10
Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu 7

Enginar, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller açısından zengin bir bitki.

8/10
Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu 8

Ayrıca A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri içeriyor ve yüksek miktarda protein barındırıyor. Kalp kasını güçlendiriyor ve kalbin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

9/10
Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu 9

Demir eksikliğini gidermede etkili olan enginarın, kanserli hücrelere karşı da olumlu etkileri olduğunu gözlemledik.

10/10
Enginarın sırrı ortaya çıktı. Sıradan bir sebze yemeğiydi şimdi nelere şifa olduğu belli oldu 10

Papatyagiller ailesinden olan enginar, güçlü antioksidan özellikleriyle vücudu kansere karşı koruyor. Daha önce karaciğer üzerindeki faydalarıyla tanınan enginar, şimdi vücuttaki diğer organlara olan katkıları ve kansere karşı koruyucu etkisiyle de dikkat çekiyor ve sadece bir sebze değil, bir sağlık ürünü olarak değerlendirilmelidir” diyor.

İlgili Haberler
Enginar hamilelerin can dostu
Enginar nasıl tüketilmeli
Enginarın yaprağı da çok yararlı
Enginarın yaprağı da çok yararlı
İşte Enginar yaprağı çayının şaşırtan yararları
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Balık yağı alırken dikkat edin. İçinde bunlar yoksa bir faydası yok
Balık yağı alırken dikkat edin. İçinde bunlar yoksa bir faydası yok
Kan grubunu bilen herkesi ilgilendiriyor
Kan grubunu bilen herkesi ilgilendiriyor
Dünyanın en sağlıklı ülkesinin sırrı ortaya çıktı. Hastalık kapılarına uğramıyor daha uzun yaşıyorlar
Dünyanın en sağlıklı ülkesinin sırrı ortaya çıktı. Hastalık kapılarına uğramıyor daha uzun yaşıyorlar
Diriltme özelliği olan tarçının 6 faydası. Bağırsaktan kalbe her yerde etkili
Diriltme özelliği olan tarçının 6 faydası. Bağırsaktan kalbe her yerde etkili
Kelle paçadan faydalı besin ortaya çıktı. İçine et suyu eklenirse faydası katlanıyor
Kelle paçadan faydalı besin ortaya çıktı. İçine et suyu eklenirse faydası katlanıyor
Canan Karatay'ın baş tacı ettiği 4 besin ortaya çıktı. 1 tanesi bile hafızayı fişek gibi yapıyor
Canan Karatay'ın baş tacı ettiği 4 besin ortaya çıktı. 1 tanesi bile hafızayı fişek gibi yapıyor