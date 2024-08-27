English Time: Etkinlik tırlarımızla İngilizceyi sevdiriyoruz

Kariyer olanaklarını artırma, küreselleşen topluma entegre olabilme ve daha geniş bilgi kaynaklarına erişmek gibi konularda Birleşmiş Milletler tarafından resmi dil olarak da kabul gören 6 dilden biri olan İngilizceyi öğrenmek, artık bir yük olmaktan çıkıyor. Her yaştan insana İngilizceyi sevdirmek için Time Travel isimli etkinlik tırıyla 5 Ağustos’ta Türkiye turuna çıktıklarını belirten English Time CEO’su Fatih Şimşek, eğlenerek İngilizce öğrenmenin mümkün olduğunu anlatmak üzere 28 Eylül’e kadar farklı şehirleri ziyaret edeceklerini duyurdu.

İNGİLİZCEYİ ETKİNLİKLERLE SEVDİRİYORLAR

Etkinliklerinde her yaştan ziyaretçi için birçok oyun ve yarışmanın düzenlendiğini belirten Fatih Şimşek, "Günümüzde ikinci bir yabancı dil öğrenilmesi kariyer, eğitim, teknoloji, uluslararası ilişkiler gibi birçok konuda ihtiyaç haline geldi. 'Türkiye'de İngilizce bilmeyen kalmasın' mottosuyla çıktığımız yolculuğumuzda Time Travel tırlarımızla farklı şehirlerini ziyaret ediyoruz. Amacımız, İngilizce öğrenmenin sanıldığı kadar zahmetli ve imkansız olmadığını göstermek. 3 sene önce ilkini düzenlediğimiz tır etkinliklerimizle birçok kişiye dokunduk. Tırlarımızda çocuklar için yüz boyama, balon şekillendirme gibi etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz yarışmalarla kazananlara akıllı saat, kulaklık gibi ödüller hediye ediyoruz. İngilizce konuşma pratikleri de yapıyoruz. Tır etkinliklerimizin yanı sıra yakın zamanda festival ve halka açık konser etkinliklerimiz de olacak" dedi.

“YABANCI DİL ÖĞRENME SÜRECİNİ EĞLENCEYLE KEYİFLİ HALE GETİRİYORUZ”

Her şehirden etkinliklere katılanların İngilizceye olan ilgilerinin arttığını söyleyen Fatih Şimşek, "Türkiye’nin en büyük ve saygın dil okulu olarak, 3 sene önce ilkini gerçekleştirdiğimiz ve yoğun ilgiyle karşılanan turumuz ile bu sene de 11 ilimiz ve 28 noktayı dolaşarak insanlarımıza unutulmaz anlar yaşattık. İnsanlar eğitim hayatı boyunca İngilizce öğrenmeye çalışıyor. Yabancı dil öğrenmek birçok kişi için zahmetli bir sürece dönüşüyor. Biz de tır etkinliklerimizle aslında bu sürecin çok da zor olmadığını göstermeye çalışıyoruz. İngilizce öğrenmenin eğlenerek çok daha kolay olduğunu anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

”YENI EĞITIM DÖNEMI IÇIN BENZERSIZ YÖNTEMLER HAZIRLADIK”

“Küçük yaşlarda İngilizce öğrenmeye başlamak çok daha sürdürülebilir oluyor. İlerleyen yaşlardaki süreci daha da kolaylaştırıyor” diyen Fatih Şimşek, "Globaldeki gelişmeleri de takip ederek en güncel öğrenme yöntemlerini geliştiriyoruz. Özellikle küçük yaşlarda öğrenilen İngilizcenin, ilerleyen yaşlarda öğrenmeyi daha da kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Yeni eğitim - öğretim yılı için de benzersiz ve etkili eğitim yöntemleri hazırladık. İngilizce öğrenmek isteyenlerle tanışmak ve bu eğitim politikalarımızı anlatmak için tırımızla şehir şehir geziyoruz" şeklinde konuştu.

“TIRIMIZDA SÜRPRIZ HEDIYELERIMIZ VAR”

English Time CEO’su Fatih Şimşek sözlerini şöyle tamamladı:

“Etkinlik tırımızın yolculuğu 5 Ağustos'ta başladı, 28 Eylül'de sona erecek. Türkiye'nin dört bir yanına ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Şimdiye kadar Silivri, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Ayın, Muğla, Antalya'yı ziyaret ettik. Deprem bölgelerimize de ziyaretlerimiz olacak. İngilizce öğrenmek isteyenler bizi şehir meydanlarında, sahillerde, turistik yerlerde görüp ziyaret edebilir, aktivitelere katılıp sürpriz hediyeler kazanabilir.”