Enişteden kayınbiraderlerine silahlı saldırı

Olay, Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde yaşandı. Abdullah K. (40) ile kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden 27 ANS 700 plakalı araç içinde tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, Abdullah K. adlı enişte, madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi olarak kayınbiraderlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Metin ve Hıdır K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Metin K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırgan Abdullah K.'nın olay yerinden kaçtığı belirtilirken, polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.