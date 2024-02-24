Enkazdan çıkarılan tarihi belgeleri Türk Tarih Kurumu’na emanet etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Kent Konseyi binasında muhafaza edilen arşiv belgelerinin Türk Tarih Kurumu'na aktarıldığını duyurdu. Bu adım, depremin etkisiyle ağır hasar gören binanın içerisinde bulunan tarihî belgelerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hatay Kent Arşivi'nde Osmanlı Dönemi'nden itibaren Hatay'a dair önemli tarihî belgeler, 120 bin adet dijital görüntü, 250 nadir Osmanlıca kitap ve araştırmacı Mehmet Tekin'in bağışladığı 3 bin adet telifli eser bulunuyordu. Ancak 6 Şubat depremi sonrasında binada meydana gelen hasarlar, arşiv belgelerinin güvenliğini tehlikeye sokmuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın öncülüğünde alınan kararla, tarihî belgelerin korunması için Türk Tarih Kurumu'na devredilmesi sağlandı. Bu sayede, Hatay'ın zengin tarihî mirası gelecek kuşaklara eksiksiz bir şekilde aktarılacak.