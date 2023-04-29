Enner Valencia'nın son durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynanan maçın 7. dakikasında sakatlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ekvadorlu oyuncunun hastanede çekilen tomografisi temiz çıkmıştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Enner Valencia yaptığı açıklamada, "İyiyim. Tanrı'ya şükür iyi hissediyorum kendimi. Daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Gollere baktım ama maçı izleyemedim hastanede. Goller hoşuma gitti ama 3 puan daha çok hoşuma gitti çünkü şampiyonluk savaşında yolumuza devam ediyoruz.

Ailemle konuştum, iyi olduğumu biliyorlar." ifadelerini kullandı.