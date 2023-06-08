Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu

Brezilya basını Fenerbahçe'nin yeni anlaşma yapmadığı Enner Valencia ile ilgili çarpıcı bir habere yer verdi.

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de sezonu 29 golle kapatıp, gol krallığını kazanan, 28 gollü Alex'i geçerek bir sezonda en çok gol atan Fenerbahçeli futbolcu olarak tarihe geçen Enner Valencia ile ilgili Brezilya basınından çarpıcı bir haber geldi.

Ekvadorlu golcünün menajeri Gonzalo Vargas, El Canal del Fútbol'a verdiği röportajda "Enner ve ailesiyle birlikte masadaki seçeneklere karar vereceğiz. Her şeyin önceliği vardı. Fenerbahçe olası bir yenileme için zaman istiyor, ancak aynı şekilde Brezilya, Meksika, Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım) ve Suudi Arabistan'dan takımlarla görüşmeler yaptık" dedi.

Ancak Valencia'nın Brezilya takımı International'in teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.
Globo Esporte, Valencia'nın önümüzdeki hafta Ekvador Milli Takımı'na katılmadan önce kulüpte resmi sözleşmeye imza atacağını yazdı.

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