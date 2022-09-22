Ensarcı Başkanın Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıktı. Barış Terkoğlu açıkladı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında ABD'de New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın da adının karıştığı davayla ilintili yeni gelişmeleri paylaştı.

DEBBİE CROSS İLE KONUŞTU

Daha önce Makine Kimya Endüstrisi'nin (MKE) de New York’ta, aynı isimlere, benzer bir zamanlamayla dava açtığını duyuran Terkoğlu, Ensar Vakfı Beşiktaş İlçe Başkanı İlker Küçüker ile birlikte suçlamaların hedefindeki Debbie Cross ile konuştu. Terkoğlu, Cross’un anlattıklarıyla gözlerinin bu kez Sırbistan’daki bir silah fabrikasına çevrildiğini açıkladı.

Debbie Cross söze, kendisinin de mağdur ve kandırılmış olduğunu söyleyerek başladığını aktaran Terkoğlu, “ Anlattığına göre, ASAP Türkiye’de Güven Acarer ile ortaktı. Ensar Vakfı Yöneticisi, aynı zamanda DEİK Danışmanı olan İlker Küçüker, Acarer’le görüşmüş, cazip bir teklifte bulunmuştu. (Cross, buluşmanın kendisine gönderilen fotoğrafını da gösterdi.)” dedi.

Devamında yazısında fotoğrafı paylaşan Terkoğlu şu notu düştü:

Cross, silah pazarlığının fotoğrafını paylaştı. En solda Güven Acarer (mavi tişörtlü), en sağda İlker Küçüker.

Cross’un buluşmadan WhatsApp mesajıyla haberdar olduğunu söylediğini belirten Terkoğlu devamında ise şöyle yazdı:

Cross’a 'MKE Yöneticisi' diye tanıtılan Küçüker, MKE’nin mühimmatlarını, çok ucuza ABD’deki ASAP’a verebileceğini söylüyordu. Mermilerin tanesini 9 sentten teklif eden Küçüker’in ürünlerine, 6 sent ekleyerek (kâr, taşıma, gümrük, vergi) 15 sente ABD piyasasına sunacaklardı. Yalnız Küçüker’in söylediğine göre MKE’nin Türkiye’ye yetecek kadar bile üretim kapasitesi yoktu. Başka ülkelerde de üretim yapıyordu. Cross, kendilerine Sırbistan’daki bir silah fabrikasında, MKE adına üretildiği söylenen mühimmatın teklif edildiğini, hatta Küçüker’in mühimmatların fotoğraflarını dahi gönderdiğini söylüyor. (Cross, bu fotoğrafı da gösterdi.)

Terkoğlu, Cross’un dediklerini aktararak İlker Küçüker’in yüzde 30 peşinat istediğini belirtti. ABD’deki alıcıların peşinat öncesinde Sırbistan’daki mühimmatı uzmanlarla denetlemek istediklerini açıklayan Terkoğlu, “ Ancak üç kez Sırbistan’daki silah fabrikasına gitmelerine karşın içeri alınmadılar. Böylece satış gerçekleşmedi. Ancak dolandırılmaya çalışıldığını düşünen alıcılar Cross’la davalık oldu. Evet, Debbie Cross, bütün hikâyeyi böyle anlatıyor. Ona göre her şeyin sorumlusu İlker Küçüker. MKE’den aldığı Güney Kore’deki satış temsilcisi belgesi üzerinden onları kandırdı.” İfadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETİ KAPATIYORUM”

Terkoğlu, Cross’a, 'MKE Başkanı ve yöneticilerinin adı kurumun sitesinde var, onun MKE Yöneticisi olduğunu teyit edebilirdiniz, bunu neden yapmadınız' diye soru yönelttiğini yazdı

Cross’un ise şöyle yanıt verdiğini belirtti.

'Ben ticaret yapan bir insanım. Güven, bana İlker Küçüker’in MKE yöneticisi olduğunu söylediğinde şüphe bile etmedim.'

Devamında gazeteci Terkoğlu şöyle yazdı:

Cross’un anlattığına göre Küçüker, MKE temsilcisi olduğu belgeyi de göstermişti. Bu belgenin Küçüker’e Güney Kore dışında bir yetki vermediğini düşünmemişti. Debbie Cross’a Türkiye’deki vatandaşlık durumunu ve mülkiyetini sordum. Söylediğine göre bir vatandaşlık başvurusu yoktu. Seyrantepe’de stadın arkasındaki meşhur kulelerden, bir buçuk milyon dolara bir daire aldığını söyledi. Bu daire için Mercan’ın aracı olup olmadığını sorduğumda şunu söyledi: 'Murat Mercan beni herhangi bir şirkete yönlendirmedi. Beni o evi almaya TABA Başkanı Süleyman Sanlı yönlendirdi. Mercan sadece bana ‘Debbie, orası Türkiye, dikkatli ol, sakın bitmemiş bir inşaata önceden para yatırma’ diye uyardı. Daha önce böyle dolandırıcılık örnekleri yaşandığını söyledi.' Cross’a, Acarer’in şirketi ile ticari ilişkisinin halen devam edip etmediğini de sordum: 'Güven Acarer’in ASAP Türkiye’de yüzde 50 hissesi var. Ancak güven sarsıcı ithamlar sebebiyle burada herhangi bir ticari işe girmek istemiyorum. Bu nedenle ASAP Türkiye’yi kapatmayı düşünüyorum.'

“BU DAVAYI BENİ VE MURAT MERCAN'I KARALAMAK İÇİN AÇTIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM”

Terkoğlu, Cross’a son olarak neden bir dizi şirketin kendilerini dolandırıcılıkla suçladığını sorduğunu söyledi. Cross’un ise “Bu davayı beni ve Murat Mercan’ı karalamak için açtıklarını düşünüyorum.” Şeklinde yanıt verdiğini yazdı.

Terkoğlu devamında, “Cross’a göre Mercan siyasi olarak hedef alınmıştı. Onun şirketi de buna yem yapılmıştı. MKE’nin açtığı dava ise kendi isim ve logosunu korumak içindi. ABD’de Kaplan Grup şirketlerinin açtığı davayı, Makine Kimya Endüstrisi’nin şikayetini ve Debbie Cross’un açıklamalarını yanyana koyuyorum.

“MKE’YE AİT OLMAYAN SİLAHLARI MKE’NİNMİŞ GİBİ DÜNYAYA PAZARLADIĞI...”

Birbirini teyit eden bir şey var. O da Ensar Vakfı Beşiktaş İlçe Başkanı İlker Küçüker’in Nisan 2022’ye kadar MKE’nin Güney Kore Temsilcisi olduğu ve MKE’ye ait olmayan silahları MKE’ninmiş gibi dünyaya pazarladığı. Bu işten başta, MKE olmak üzere birçok kişinin ticari zarar gördüğü kesin. Nitekim MKE, Küçüker’den şikâyetçi oldu. Her şeyden sonra Cross’un sunduğu belgelerde yer alan Sırbistan’daki adrese baktım. 'Prvi Partizan' ismindeki 94 yıllık mühimmat fabrikası çıktı. Bu adresten daha önce nerelere silah gittiği elbette Türk yargısının araştırma konusu. İpin ucu dolandırıcılık davalarından başka yerlere çıkacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sahi, devletin kurumu ABD’de hakkını ararken Türkiye’dekiler oturup izleyecek mi? “ diye yazdı.

"MURAT MERCAN’A HEDİYE GÖNDERMEDİM"

Cross’a Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Mercan’la ilişkisi soran Terkoğlu şu yanıtı aldığını yazdı:

Murat Mercan’la, Haziran 2021’de, Miami’de gerçekleşen bir Türk etkinliğinde tanıştım. Türkiye’deki işlerin büyütülmesiyle ilgili konuştuk. Onu, bunun için ABD’deki bir senatörle tanıştırdım. Mercan’ın Türkiye’deki iş ilişkilerini büyütme niyetinde olduğunu anladım. 2021 yılında New York’ta bir etkinlik düzenledim. Onu da davet ettim. (Dava dosyasına giren) Sözü edilen fotoğraflar o etkinliklerdeki fotoğraflar. Bir iş ilişkisi yaratma dışında başka bir amaç yoktu.

Terkoğlu, Murat Mercan adına senatörlerle resmi toplantı organizasyonu yapmadığını söyleyen Cross’a, Mercan’a herhangi bir hediye gönderip göndermediğini de sordu. Cross, sadece yılbaşında bir paket çikolata gönderdiğini söyledi. Bunun dışında Mercan’a hediye ya da para yollamadığını anlattı.

Terkoğlu, Mercan’ın onu Türkiye’den kimseyle tanıştırıp tanıştırmadığını da sordu ancak hayır cevabını aldı. Cross, Mercan’la sadece iki kez yüz yüze görüştüğünü, en son 2021 Temmuz’undaki etkinlikte buluştuklarını söyledi.

MKE’NİN RESMİ YÖNETİCİSİ OLAN HİÇ KİMSEYLE TANIŞMADIĞINI KABUL ETTİ

Terkoğlu yazısının son kısmında şöyle anlattı:

Cross, MKE’nin söylediği gibi, MKE’nin resmi yöneticisi olan hiç kimseyle tanışmadığını kabul etti. Cross, 'İlker Küçüker’le de ben görüşmedim, Güven Acarer görüştü' dedi. Acarer’in asker olmadığı halde kendisini asker olarak tanıttığı iddiasını sorduğum Debbie Cross, ortağı için şunları söyledi: 'Ben, bana gösterdiği fotoğraf ve dokümanlardan dolayı Güven Bey’in asker olduğunu biliyordum. Geri kalanını sizin yazınızdan öğrendim. Ne doğru ne yanlış bilmiyorum. Acarer, ASAP Türkiye’ye dahil olurken asker olduğunu ve NATO ile iş yaptığını gösteren belgeler, üst düzey isimlerle fotoğraflar sunmuştu. Başka bir bilgim yok.' Cross, Acarer ile Küçüker’i tanıştıran kişinin adını bilmediğini ancak o kişinin bir avukat olduğunu söyledi."

NE OLMUŞTU

ABD’de, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılan ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren davanın detaylarını anlatmıştım. Arizona merkezli Kaplan Grup tarafından açılan dolandırıcılık suçlamasının olduğu davanın hedefinde, ASAP Lojistik’in yanı sıra, şirketin İcra Kurulu Başkanı Debbie (Deborah) Cross adında ABD’li bir iş kadını vardı. Şikâyetçilerin verdiği dilekçede, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’a yönelik de suçlamalar yer almıştı. Debbie Cross’un, kendisini MKE temsilcisi olarak tanıtırken başta büyükelçi olmak üzere, çeşitli resmi bağlantıları kullandığı iddialar arasındaydı. Dilekçede “Türkiye’nin ABD büyükelçisine birkaç milyon dolarlık ödeme yaptığına ilişkin bilgi ve inanç vardır” ifadeleriyle, Büyükelçi Mercan’a suçlama yöneltilmişti.

Büyükelçi Mercan’ın Cross ile fotoğrafları da dosyaya girmişti. Washington Büyükelçisi Murat Mercan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Mercan, “Bu mesnetsiz ithamlara zemin oluşturan ve ABD yargısına intikal etmiş bulunan söz konusu faaliyetlere, şahsımın hiçbir surette herhangi bir dahlinin bulunmadığı, uygun düzey ve vesilelerde ilgili taraflara etraflı şekilde aktarılmıştır” ifadelerini kullandı. Kısacası Mercan, bahsi geçen davayı doğrularken kendisine haksızlık edildiğini ve hukuken harekete geçtiğini söylüyordu.

ENSARCI BAŞKAN DA DOSYADA

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) de yine New York’ta, aynı isimlere, benzer bir zamanlamayla, 13 Mayıs’ta dava açmış. MKE’nin şikâyet ettiği isimler dosyada şöyle listelenmiş: ASAP Lojistik, Turkkey Capital, Deborah (Debbie) Cross, Güven Acarer, Türker Küçüker ve İlker Küçüker. Turkkey Capital’in sahibi Küçüker kardeşlerden İlker Küçüker, Ensar Vakfı’nın Beşiktaş İlçe Başkanı.

Öte yandan Makine ve Kimya Endüstrisi’nin ürettiği silahları SADAT’ın yurtdışına sattığını söyleyen SADAT’ın ortağı Mehmet Naci Efe’nin yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişti.