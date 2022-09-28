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Barış Terkoğlu hakkında mahkemeden flaş karar. MİT mensubu haberlerinden yargılanmıştı

Libya’da şehit düşen MİT mensubunun kimliğini deşifre ettikleri iddiasıyla yaklaşık 3.5 ay hapis yatan gazeteci Barış Terkoğlu, haksız tutukluluk nedeniyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 18:21
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MİT mensubunu ifşa davasında gazeteci Barış Terkoğlu’na haksız tutukluluktan tazminat ödenecek

Barış Terkoğlu hakkında mahkemeden flaş karar. MİT mensubu haberlerinden yargılanmıştı
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Libya’da şehit olduktan sonra Manisa’da toprağa verilen MİT görevlisinin cenazesiyle ilgili yaptıkları haberler nedeniyle yargılanan gazeteciler arasında bulunan Barış Terkoğlu, haksız tutukluluk nedeniyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, yaklaşık 3,5 ay hapis yatan Terkoğlu’na 25 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Terkoğlu karar hakkında “O dönem bana ve meslektaşlarıma yargı kullanılarak bir tezgâh kurulmuştu. Uydurma bir soruşturma ile rehin alınmıştık. Bu karar, bu ayıbın devlet tarafından kabul edilmesidir. Bu tezgâhı kuranlar bir gün yargı önüne çıkacak ve hesap o gün kapanacak” dedi.

Terkoğlu’nun avukatı Kazım Yiğit Akalın ise “Elbette ki bu meblağ yaşanan mağduriyeti karşılayamaz. Ancak bu karar, devletin ‘Biz seni haksız yere içeride tuttuk’ demesi ve özür dilemesidir” değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

Dönemin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser Libya’da yaşamını yitirdikten sonra Manisa’da toprağa verilen MİT görevlisinin cenazesiyle ilgili haberler nedeniyle Mart 2020’de tutuklandı.

Haklarında hazırlanan iddianamede gazeteciler MİT görevlisinin kimliğini deşifre etmekle suçlandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Haziran’da görülen duruşmada gazeteciler Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser tahliye edildi.

9 Eylül’deki karar duruşmasında mahkeme Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'e MİT Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 7 gün, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'a da 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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Yaşama ,yürüme, yargı niçin tek elde
28.09.2022 19:00
Kendini deşifre eden kurum,bunlara alet olan yargı, haksız lik yapılan gözdağı verilen insan. Haksızlığı yapanlar aynı hapsi yatmalı.  
 
Hasan Ali
28.09.2022 18:36
"Keser döner, sap döner birgün hesap döner "  
 
🇹🇷 HUZUR ADALET ADALET HUZUR İSTER .
28.09.2022 18:34
👏👏👏👏👏 ADALET YERİNİ BULUNCA NASIL HUZUR VERİYOR🇹🇷  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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