EPDK'dan elektriğe zam açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak tarife tablosunda bütün abone grupları için nihai faturaya yansıyan herhangi bir değişiklik yapılmadı.

EPDK'dan elektriğe zam açıklaması

AA'nın haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tablolarını yayımladı.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 233,2299 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 309,5794 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 308,5924 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş olarak belirlendi. Buna göre bütün abone grupları için nihai faturaya yansıyan herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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