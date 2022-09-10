Epilasyon kansere neden oluyor mu?

Mynet’in haberine göre; Pek çok kişi tarafından tercih edilen lazer epilasyon işlemi, vücut üzerinde bulunan tüylerden kalıcı olarak kurtulmak için oldukça ideal olduğu vurgulandı. Çeşitli avantajlar sunan ve uzun vadede rahatlık sağlayan bu işlem, kansere neden oluyor mu?

İşte epilasyonla ilgili tüm detaylar…

LAZER EPİLASYON NEDİR?

Lazer epilasyon, lazer epilasyon cihazları ile uygulanan bir epilasyon işlemi. Epilasyon işleminin temel amacı; lazer epilsayon cihazları ile ışını vücuttaki tüylere renk veren ‘’melanin’’ adlı pigmente göndermek ve kıl kökünü yakarak tahribata uğratmak. Uzmanlar tarafından belirli bir seans süresi sonunda tahrip edilen kılların uzun bir süre çıkmayacağı vadediliyor.

LAZER EPİLASYON KANSER YAPAR MI?

Lazer epilasyon işlemi yapılırken vücuda gönderilen lazer ışını, derinin yalnızca belirli bir tabakasına kadar etki ediyor. Dolayısıyla lazer epilasyon işleminin iç organlara herhangi bir zararı bulunmuyor. Aynı şekilde lazer işleminde kullanılan lazer epilasyon cihazlarının radyasyon üretmediği biliniyor. Yalnızca ışık kaynağı olarak tabir edilen lazer epilsayon teknolojisinin insan cildine herhangi bir zararı bulunmuyor. Lazer epilasyon işleminin kanser yaptığına dahil herhangi bir klinik çalışma da mevcut değil. Bu noktada lazer epilasyonun uygulanacağı yerin dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekiyor. Aynı zamanda işlemde kullanılacak olan cihaz ve işlemi yapacak kişi de bu noktada önem arz ediyor. Eğer siz de lazer epilasyon yaptırmaya karar verdiyseniz; lazer epilasyon işlemine uygun cihazlar ile hizmet veren, uzman hekim kontrolündeki yerleri tercih etmelisiniz. Bu şekilde lazer epilasyon işleminden maksimum fayda alabilirsiniz.